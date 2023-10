Wyjątkowe wyróżnienie dla prof. Skarżyńskiego: „Robię to, co potrafię najlepiej i do czego czuję powołanie”

Profesor Henryk Skarżyński jest ceniony nie tylko jako wybitny otochirurg, ale również jako założyciel i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Światowego Centrum Słuchu. Jego osiągnięcia w dziedzinie medycyny są nie do przecenienia, a liczba przeprowadzonych operacji przekroczyła już 230 tysięcy.

Jednak to nie tylko liczby świadczą o wyjątkowości profesora Skarżyńskiego. Wprowadził on telemedycynę do Polski, wiele innowacyjnych rozwiązań medycznych i zaangażował się w wiele innych inicjatyw, które mają na celu poprawę jakości opieki medycznej. Odbierając wyróżnienie prof. H. Skarżyński powiedział: „Robiłem i robię tylko to, co potrafię najlepiej i do czego czułem wewnętrzne powołanie. Wszystko to robię z pasją i zaangażowaniem. W całym moim życiu i działalności kieruje się takimi wartościami jak: ochrona życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i godnego życia. Jestem wdzięczny, że zostało to docenione”.

Prof. Henryk Skarżyński wygłosił również specjalny wykład dla studentów i młodych lekarzy pt. „Kroki milowe w światowej nauce i medycynie”. Ceremonia przyznania tego prestiżowego wyróżnienia miała miejsce w Chicago podczas jubileuszowego balu Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego, zgromadzając w jednym miejscu najwybitniejszych polonijnych medyków na świecie. Dla prof. Henryka Skarżyńskiego to wyraz uznania za wkład w dziedzinę medycyny i za wartości, które kierują jego życiem. Jego osiągnięcia stanowią inspirację zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Prof. Skarżyński jest laureatem wielu odznaczeń i wyróżnień. W 2006 roku Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski przyznał mu prezydent Lech Kaczyński, a w 2011 roku honorowy przyznał mu prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili. Otrzymał też niedawno nagrodę Orły Wprost w kategorii Nauka.