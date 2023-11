NFZ wprowadza zmiany w „systemie kolejkowym”. Ważne ułatwienia dla pacjentów

„System kolejkowy” to potoczna nazwa Informatora o Terminach Leczenia, czyli serwisu internetowego, w którym pacjent może sprawdzić dostępność określonych świadczeń zdrowotnych w swojej miejscowości lub najbliższej okolicy. Dotyczy to tych świadczeń, które nie mogą być zrealizowane w dniu zgłoszenia do placówki medycznej, czyli na przykład specjalistycznych badań czy zabiegów.

Co zmieni się w „systemie kolejkowym” od nowego roku?

Od 1 stycznia 2024 roku pacjenci zobaczą w Informatorze o Terminach Leczenia nowe dane. Będą mogli m.in. sprawdzić, które placówki medyczne przeprowadzają gastroskopię oraz kolonoskopię ze znieczuleniem. Dodatkowo znajdą się w nim oznaczenia dotyczące przedziałów wiekowych, w których placówka dedykowana osobom dorosłym może przyjąć dzieci (0-3, 4-9, 10-15, 16-18 lat). Do tej pory nie było takich rozgraniczeń. Rodzice szukający specjalistycznej pomocy dla swojej pociechy mogli jedynie w systemie odnaleźć wzmiankę o tym, czy dana placówka udziela świadczeń dzieciom.

Jak korzystać z „systemu kolejkowego”?

Wystarczy wejść na stronę internetową terminyleczenia.nfz.gov.pl i wpisać interesujące nas świadczenie zdrowotne (na przykład kolonoskopię, rezonans magnetyczny czy tomografię komputerową) oraz miejsce zamieszkania (województwo i miasto). Potem trzeba już tylko kliknąć przycisk „Szukaj”. Na ekranie wyświetli się lista placówek we wskazanej lokalizacji, które oferują dane świadczenie razem z pierwszym wolnym terminem wskazującym, kiedy dana usługa może zostać wykonana. Pacjent widzi też dane kontaktowe do placówek.

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinny być udzielane w dniu zgłoszenia pacjenta do placówki lub w ciągu siedmiu najbliższych dni (nie później). Pacjentom, którzy kontynuują leczenie, termin wyznacza lekarz, zgodnie z planem leczenia. Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

kobiety w ciąży,

osoby do ukończenia 18 roku życia posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem mówiącym o konieczności sprawowania nad nimi stałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,

inwalidzi wojenni i wojskowi,

cywilne niewidome ofiary działań wojennych,

kombatanci,

uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

działacze opozycji antykomunistycznej,

osoby represjonowane z powodów politycznych.

osoby deportowane do pracy przymusowej.

Czytaj też:

Złośliwe nowotwory nie muszą zabijać. Naukowcy nie mają wątpliwościCzytaj też:

Odczuwasz ból w dole pleców? Nawet nie przypuszczasz, co może być powodem