Odczuwasz ból w dole pleców? Nawet nie przypuszczasz, co może być powodem

Ból pleców to dość powszechna dolegliwość, która często kojarzy nam się z niewłaściwą postawą, siedzącym trybem życia lub po prostu przeciążeniem kręgosłupa. Zazwyczaj ustępuje ona samoistnie. Zdarza się jednak, że przyczyną może być zupełnie co innego i jest to oznaka poważnych problemów zdrowotnych, z którymi jednak nie wiążemy tego objawu. Ważne jest, by nie bagatelizować utrzymującego się bólu w dole pleców.

Ból w dole pleców a choroby ginekologiczne

Ból w dole pleców wcale nie musi oznaczać problemów z kręgosłupem. Może to być jednak sygnał o chorobach ginekologicznych, takich jak na przykład nadżerka szyjki macicy, mięśniaki macicy lub endometrioza. Przyczyną bólu pleców w dolnej części u kobiet mogą być także bolesne miesiączki.

Ból w odcinku lędźwiowym może być połączony z upławami oraz bólem w podbrzuszu lub plamieniem występującym między miesiączkami. Te wszystkie objawy powinny skłonić kobietę do wizyty u ginekologa. Przeprowadzenie niezbędnych badań pozwoli postawić odpowiednią diagnozę lub wyeliminować potencjalne choroby. Należy też pamiętać o tym, jak ważne jest regularne odwiedzanie gabinetu ginekologa, by nie dopuścić do rozwoju poważnych chorób.

Ból kręgosłupa lędźwiowego jako objaw rak szyjki macicy

Ból w dole pleców może być też jednym z symptomów raka szyjki macicy. Kobieta może odczuwać wtedy również ból miednicy oraz dolegliwości w dolnej części brzucha. Sygnałami, które także mogą świadczyć o raku szyjki macicy, są bardziej obfite miesiączki, ale też silne i nietypowe krwawienia, na przykład po dobyciu stosunku lub między miesiączkami. Na raka szyjki macicy może wskazywać także występowanie krwawień po menopauzie.

Objawem, który też powinien zaniepokoić, są zmiany w wydzielinie z pochwy oraz ból w trakcie seksu. Prostym i nieinwazyjnym badaniem pozwalającym wykryć raka szyjki macicy jest cytologia. Szybka diagnoza jest bardzo ważna, ponieważ nowotwór ten na wczesnym etapie jest wyleczalny w ponad 99 procentach przypadków. Jeśli jednak jest nieleczony – może prowadzić do śmierci.

Jakie mogą być inne przyczyny bólu w dole pleców?

Bóle w dole pleców może mieć różne przyczyny. Do najczęstszych z nich należą zmiany zwyrodnieniowe, rwa kulszowa lub wypadnięcie krążka międzykręgowego, ale nie tylko. Powodem mogą być również takie schorzenia jak na przykład:



zapalenie nerek,

kamica nerkowa,

zapalenie pęcherza moczowego lub zapalenie dróg moczowych

choroby gruczołu krokowego u mężczyzn,

zaburzenia nerwicowe,

niewydolność narządów wewnętrznych.

Bolące plecy w okolicy lędźwiowej mogą świadczyć także o problemach z układem pokarmowym (może to być na przykład choroba wrzodowa żołądka lub jelit, zapalenie pęcherzyka żółciowego, choroby zapalne jelit).

