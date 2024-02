„Kalendarz zdrowego serca”: nie zapomnij zadbać o swoje serce

Treści stworzono z myślą o pacjentkach i pacjentach kardiologicznych i ich bliskich, ale także wszystkich osobach znajdujących się w grupie ryzyka chorób układu krążenia.

Co to jest niewydolność serca?

Jest to stan, w którym serce nie działa prawidłowo, tzn. jest niezdolne do skutecznego przepompowywania wystarczającej ilości krwi, koniecznej do zaspokojenia potrzeb organizmu. W praktyce oznacza to trudności z prawidłowym krążeniem oraz niedostateczne natlenienie tkanek i narządów z powodu ograniczonego dopływu tlenu. Rozpoznanie niewydolności w początkowym stadium umożliwia podjęcie działań terapeutycznych, skutkujących istotnym spowolnieniem rozwoju choroby.

Jak objawia się niewydolność serca?

Osobom borykającym się z niewydolnością serca, wykonywanie codziennych czynności zaczyna sprawiać coraz większą trudność. Nawet pozornie łatwe zadania, takie jak wchodzenie po schodach czy krótki spacer, mogą być naprawdę uciążliwe. Uczucie zmęczenia i duszności towarzyszące niewydolności serca powodują odczuwalne obniżenie jakości życia pacjentów. Do tego dochodzą kłopoty ze spaniem, właśnie z powodu duszności, obrzęki nóg, nagłe przyrosty masy ciała – żeby wymienić najczęściej występujące objawy.

Z myślą o tych osobach, które znajdują się w grupie ryzyka chorób układu krążenia, w ramach kampanii „Za głosem serca”, opracowany został „Kalendarz zdrowego serca”. Jest to propozycja praktycznych porad dotyczących profilaktyki niewydolności serca, ale też innych schorzeń kardiologicznych. Każdego miesiąca znajdziemy dwie proste podpowiedzi, które dotyczą różnych prozdrowotnych zachowań często w nawiązaniu do występującego w danym miesiącu święta. Ten autorski kalendarz jest nie tylko źródłem cennych informacji na temat zdrowego stylu życia i dbania o serce, ale może także stanowić wsparcie dla osób, u których zdiagnozowano już problem kardiologiczny.

„Zdrowe serce stanowi kluczowy element ogólnego samopoczucia i jakości życia, dlatego tak ważna jest regularna dbałość o jego dobrą kondycję. Warto mieć plan, który pomaga we wdrożeniu dobrych praktyk w zakresie profilaktyki kardiologicznej. Właśnie w tym celu stworzyliśmy poradnik w formie „Kalendarza zdrowego serca”, który pełni funkcję przewodnika jak dbać o zdrowie naszego serca, ale także serca naszych bliskich. Kalendarz ten, dedykowany nie tylko pacjentom z niewydolnością serca, lecz również wszystkim, którzy chcą aktywnie zadbać o układ sercowo-naczyniowy, jest praktycznym narzędziem, które systematycznie przypomina o ważnych aspektach związanych z dbaniem o zdrowie. Warto wdrożyć te proste wskazówki i postarać się, by stały się codziennymi nawykami” – wyjaśnia dr n. med. Sylwia Kucia-Kuźma, kardiolog, ordynator Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu Murcki w Katowicach, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”, autorka porad merytorycznych w „Kalendarzu zdrowego serca”. „Początek nowego roku stanowi doskonały moment na planowanie. Choroby nie da się zaplanować, ale profilaktykę i leczenie już tak. Dlatego właśnie teraz warto zastanowić się nad drogą, którą wybieramy dla zdrowia swojego i swoich bliskich na cały rok oraz następne lata” – dodaje dr Kucia-Kuźma.

Każdy miesiąc w „Kalendarzu zdrowego serca” skupia się na innych aspektach profilaktyki kardiologicznej, dostarczając jednocześnie informacji skorelowanych z tymi datami z kalendarza, które wiążą się ze zdrowiem, świadomością zdrowego życia.

„Dbając o zdrowie serca dziś, możemy wpłynąć pozytywnie na naszą jakość życia w przyszłości. Dlatego zachęcamy do korzystania z tego kalendarza jako narzędzia nie tylko edukacyjnego, ale i praktycznego, inspirującego nas wszystkich do dbania o nasze serca”. – zachęca pani kardiolog.

„Kalendarz zdrowego serca” dostępny jest na stronie kampanii edukacyjnej „Za głosem serca” pod adresem https://zaglosemserca.com/kalendarz/

Kampania „Za głosem serca” to wspólna inicjatywa organizacji pacjentów oraz ekspertów nauk o zdrowiu, która koncentruje się wokół wzmacniania kompetencji zdrowotnych społeczeństwa, edukacji oraz podnoszeniu świadomości dotyczącej chorób kardiologicznych, w tym szczególnie niewydolności serca. Kampanię współtworzą: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca, Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, Fundacja z Sercem do Pacjenta oraz firma Boehringer Ingelheim – inicjator kampanii.

www.zaglosemserca.com