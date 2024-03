Tabletka „dzień po” będzie dostępna niezależnie od decyzji prezydenta? MZ ma „plan B”

Od 2017 roku tabletki „dzień po” w Polsce są dostępne wyłącznie na receptę. Procedowane aktualnie rozwiązania mają na celu uchylenie tego przepisu. Prezydent Andrzej Duda został zapytany w wywiadzie dla Polsat News o to, czy zawetuje nowelizację Prawa farmaceutycznego dotyczącą tzw. tabletki „dzień po”, dzięki której możliwe byłoby kupienie jej bez recepty przez osoby powyżej 15. roku życia. Zapowiedział on, że nie podpisze ustawy, wprowadzającej „niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci” zasady. Do stanowiska prezydenta Andrzeja Dudy odniosła się minister zdrowia Izabela Leszczyna, zapowiadając, że ma plan na jego „weto” w tej sprawie.

Stanowisko prezydenta ws. tabletki „dzień po” bez recepty

Zdaniem głowy państwa tabletka „dzień po” jest „daleko idącą przesadą” w przypadku osób niepełnoletnich. „Czekam, aż (ustawa – przyp. red.) przyjdzie na biurko Prezydenta RP, wtedy wszystkie jej szczegóły przeanalizuję i zdecyduję, jaki będzie dalszy jej los” – powiedział prezydent. „Natomiast ustawy, która wprowadza niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady, nie podpiszę” – wskazał. Zauważył również, że taka pigułka jest dostępna na polskim rynku i dodał: „Jest dostępna na rozsądnych zasadach, na receptę, jej dostępność jest całkowicie swobodna”.

Co z tabletką „dzień po” bez recepty? MZ ma „plan B”

Na czwartkowej (14.03.2024 r.) konferencji prasowej minister zdrowia Izabela Leszczyna odniosła się do zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. Padło pytanie, co zrobi, jeśli prezydent nie podpisze ustawy, która przewiduje dostępność takiej tabletki dla osób powyżej 15. roku życia bez recepty. Szefowa resortu zdrowia wyjaśniła, że nawet jeśli tak się stanie, to ma ona „plan B”.

„Z przykrością słyszę, że pan prezydent z uporem godnym lepszej sprawy, staje przeciwko polskim kobietom. Jeśli chodzi o tabletkę »dzień po«, czyli bezpieczną antykoncepcję awaryjną, która nie jest żadną tabletką wczesnoporonną, jak pan prezydent nie podpisze ustawy, to mam »plan B«. Tabletka i tak będzie dostępna bez recepty, ale o tym będę informowała dopiero, jak pan prezydent wyczerpie ten czas, jaki ma na podpisanie ustawy” – wyjaśniła minister zdrowia.

Wspomniała również, że chce dać prezydentowi czas do namysłu: „Chciałabym zrobić to do końca kwietnia, aby od 1 maja było już nowe prawo” – dodała Izabela Leszczyna. Przeczytajcie też najważniejsze informacje o tabletce „dzień po”.

