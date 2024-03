Gdzie w czasie świąt wielkanocnych szukać pomocy lekarskiej? Ta wiedza może się bardzo przydać

Choć święta wielkanocne są czasem radości i wspólnego spędzania czasu z bliskimi, niektórzy mogą również potrzebować wsparcia medycznego, gdy pojawią się nagłe problemy zdrowotne. Co robić, gdy my lub nasi bliscy źle poczujemy się w tym czasie? Sklepy, restauracje i wszelkiego rodzaju usługi są pozamykane, a jak wygląda to w przypadku opieki medycznej? Tłumaczymy, gdzie się zgłosić, gdy przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest nieczynna z powodu wolnych dni.

Gdzie iść do lekarza w święta wielkanocne?

Gdy dopadnie was ból brzucha, przeziębienie lub gorączka w święta wielkanocne – wtedy również możecie zgłosić się do lekarza. Należy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Działa ona na podobnych zasadach jak Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Dyżurujący lekarz udzieli pomocy pacjentowi w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a jeżeli to uzasadnione – w miejscu zamieszkania lub pobytu. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku udzielania świadczeń medycznych przez pielęgniarkę.

Jak skorzystać z pomocy medycznej podczas Wielkanocy?

Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są otwarte od godziny 18:00 do 8:00 następnego dnia rano od poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Żeby skorzystać z pomocy w takim czasie, należy zgłosić się do dowolnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej najbliższej miejscu zamieszkania lub pobytu. Możecie skorzystać ze specjalnej mapy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, wtedy bez trudu znajdziecie takie przychodnie w swoim mieście.

Pacjent nie musi rezerwować wizyty i nie potrzebuje też specjalnego skierowania. Pomoc otrzyma każda potrzebująca tego osoba posiadająca ubezpieczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Może zostać wtedy udzielona zarówno porada lekarska, jak i wykonany zabieg pielęgniarski, na przykład zastrzyk. Lekarz może również wystawić zwolnienie, jeśli występują ku temu przesłanki, a także receptę na potrzebne leki. Podczas takiej wizyty pacjent nie może jednak uzyskać recepty na leki, które stale przyjmuje w związku z chorobą przewlekłą. Nie będzie także możliwy rodzaj wizyty kontrolnej z uwagi na wcześniej rozpoczęte leczenie.

Kto może skorzystać z pomocy lekarza w święta?

Taka pomoc lekarska w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielana jest w sytuacjach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia (gdy nie ma objawów, które sugerowałyby bezpośrednie zagrożenie życia). Jest to również odpowiednie rozwiązanie, gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. Z takiej opieki mogą skorzystać także pacjenci, u których zaostrzyły się dolegliwości związane z chorobą przewlekłą.

Z kolei w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). Można także wezwać zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

