Co zrobić, gdy potrzebny jest lek, ale nie możemy iść do lekarza? Wtedy pomoże specjalna recepta

Niejednokrotnie zdarza się, że potrzebujemy leku, który jest dostępny jedynie „na receptę”. Jeśli nie mamy możliwości, by odbyć wtedy wizytę u lekarza, a musimy niezwłocznie przyjąć konkretne lekarstwo – pojawia się duży problem. Mało osób wie, że w takiej sytuacji może pomóc specjalna recepta. Chodzi o receptę farmaceutyczną, czyli taką, którą wystawia farmaceuta. Nie jest to jednak aż tak proste, jak mogłoby się wydawać. Tłumaczymy, jakie są dokładnie zasady jej wystawiania.

Czym jest recepta farmaceutyczna?

Rzecznik Praw Pacjenta odpowiadając na pytanie, co powinien zrobić pacjent, gdy potrzebuje pilnie recepty, jednak nie może jej uzyskać, nawiązał właśnie do recepty farmaceutycznej: „W sytuacjach nagłych możesz także skorzystać z możliwości uzyskania recepty farmaceutycznej w aptece”. Taka recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta (powodem nie może być więc na przykład brak czasu pacjenta, by pójść do specjalisty). Taką receptę może wystawić tylko farmaceuta pracujący w aptece lub punkcie aptecznym (musi mieć on prawo wykonywania zawodu). Recepta farmaceutyczna jest realizowana z odpłatnością 100 procent. Podstawą prawną do wystawienia tej recepty jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Na jakie środki może być wystawiona recepta farmaceutyczna?

„W przypadku recepty w postaci elektronicznej można przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania, zaś w przypadku recepty papierowej do 120-dniowego okresu stosowania” – brzmi komunikat na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Receptę tę wystawia się jedynie na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp. W praktyce oznacza to, że dany produkt leczniczy jest klasyfikowany jako „wydawany z przepisu lekarza” (Rp) w przypadku, gdy istnieje bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Recepta farmaceutyczna nie może być jednak wystawiona na produkty lecznicze zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe (określone w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii).

Jak wystawia się receptę farmaceutyczną?

Taka recepta farmaceutyczna powinna być wystawiona w postaci elektronicznej. Są jednak od tego wyjątki – może być ona wypisana w formie papierowej, jeżeli farmaceuta:

nie ma dostępu do systemu teleinformatycznego,

nie zna tożsamości osoby, której wystawia receptę,

jest obywatelem innego państwa UE, który pracuje w Polsce tymczasowo i okazjonalnie.

Kolejki do lekarzy specjalistów w Polsce często są bardzo długie, a na wizytę trzeba czekać nawet kilka miesięcy.

