Konferencja OPTOMETRIA 2024 – w kwietniu zapraszamy do Krakowa

Podczas dziewięciu lat organizacji wydarzenia mieliśmy przyjemność gościć wybitnych specjalistów z całego świata. Słyszeliśmy wiele inspirujących wykładów, w których często prowadzący odwoływali się do schematu widzenia opartego na teorii A.M. Skeffington’a, ojca koncepcji stanowiącą podstawę optometrii behawioralnej. Opisał on „Behawioralny model widzenia”. Do wyjaśnienia procesu wzrokowego wykorzystał on model stworzony z czterech nachodzących na siebie okręgów.

Co zaskakujące, zrobił to zanim neurologia procesu wzrokowego została odkryta przez naukowców zajmujących się wzrokiem. The Legacy Group składająca się z wybitnych i zasłużonych optometrystów Nancy Torgerson (past President of COVD), Caroilne Hurst (past President of BABO), Bob Sanet (past President of COVD), Rob Lewis (past President od OEPF), Paul Haris (past Presidents of OEPF), Stel Nikolakakis, którzy omówią proces widzenia 4-okręgów Skeffingtona z perspektywy dowodów naukowych opartych na neuroanatomii i neurofizjologii, związanych ze zdolnościami wzrokowymi, społecznymi i fizjologicznymi. Przedstawiona zostanie neurologia leżąca u podstaw unikalnego obrazu obserwowanego przy użyciu skiaskopu plamkowego, w tym postawy akomodacyjnej, postawy refrakcyjnej, stabilności wizualnej i zróżnicowanych reakcji układu wzrokowego osoby pod obciążeniem. Stale praktykujący naukowcy zaprezentują również innowacje diagnostyczne, które pozwalają na szybszą i dokładniejszą ocenę ostrości wzroku i wrażliwości na kontrast w przejściach od niewidzenia do widzenia, rejestrowania ruchów oczu na potrzeby czytania oraz najnowszą metodę badania pola widzenia w rzeczywistości wirtualnej.

Wyjątkowe grono ekspertów

W wielu krajach o wysoko rozwiniętej optometrii to właśnie specjaliści z behawiorystyki posiadają wiele narzędzi, aby wykonać dokładne „Badanie małych dzieci”. Zaproszeni eksperci Angela Howell, Brenda Montecalvo, Pilar Vergara, Wes deRosier poprowadzą niezwykle ciekawe sesje zaczynając od tego jak przeprowadzić wywiad, aby uzyskać informacje o zaburzeniach procesu widzenia. Pokażą czy nieprawidłowości, które zostały rozpoznane należy traktować jako zaburzenia czy też są one normą w danym okresie rozwoju psychologiczno-percepcyjnego dziecka.

Odpowiedzą na pytanie, które z testów rekomendowanych przez Amerykańską Akademię Optometrii użyć do oceny widzenia u małych dzieci? Jaką korekcję przepisać, aby zapewnić optymalny rozwój widzenia. Czy zawsze należy w pełni korygować wadę refrakcji? Jak powinna wyglądać ocena i rehabilitacja dzieci z zezem i niedowidzeniem w okresie intensywnego rozwoju? Czy napięcie mięśniowe, postawa, oddychanie wpływają na proces widzenia? Jak ważna jest integracja zmysłów dla prawidłowego rozwoju dziecka? Do jakich zaburzeń widzenia mogą przyczynić się upadki, urazy głowy czy choroby ogólne. Jaka jest rola rodzica w rozwoju prawidłowych funkcji wzrokowych? Całość zwieńczona bardzo interesującą dyskusją na temat czy konieczne jest użycie kropli porażających akomodację do badania dzieci? Jakie podejście mają specjaliści w innych krajach?

Interesujące zgadnienia

Kolejną tematyką poruszaną drugiego dnia konferencji będą „Wyzwania nowoczesnej kontaktologii”. Czy nasze możliwości rozwoju są ograniczone? Jak zwiększyć ilość pacjentów kontraktologicznych? Jaki jest potencjał rynku pod względem biznesowym? Nad tymi kwestiami debatować będą najlepsi polscy kontaktolodzy. Weź udział w interaktywnych sesjach, sprawdź jaki model postępowania wybierają inni specjaliści by pomóc pacjentowi? Jakie napotykają problemy i gdzie szukają sposobu ich rozwiązania? Zbieraj punkty za aktywność oraz właściwe postępowanie i wygraj ciekawe nagrody pozwalające zdobyć kolejne umiejętności praktyczne.

Nie zabraknie najbardziej aktualnego tematu ostatnich lat. Wobec stale rosnącej epidemii zaburzeń widzenia u dzieci nie można być obojętnym. Światowej klasy eksperci Tanya Polec, Mark Bullimore, Langis Michoud wymienią się poglądami jak powinna wyglądać „Odpowiedzialna kontrola krótkowzroczności”. Negatywne skutki zmian środowiskowych które nastąpiły w ostatnich latach, są zauważane przez specjalistów wielu dzień medycyny. Najnowsze badania naukowe na temat przyczyn rozwoju krótkowzroczności poruszają między innymi zagadnienia homeostazy siatkówki. Wykłady obejmą najnowsze metody spowalniania wady z segmentu soczewek okularowych, nowoczesnej kontaktologii, rozwiązań farmakologicznych oraz terapii światłem czerwonym wraz z przedstawieniem Evidence-Based Medicine dotyczących ich skuteczności.

Omówiona zostanie istotność wsparcia metod kontroli poprzez odpowiednim treningiem wzrokowym oraz zmianę nawyków środowiskowych. Posłuchaj rad ekspertów na temat, kiedy zacząć kontrolę krótkowzroczności oraz jak określić najlepszą strategię dla danego pacjenta. Jakich efektów ubocznych należy się spodziewać w poszczególnych metodach kontroli oraz jakie mogą być przyczyną wystąpienia efektu odbicia? Sesję zakończymy dyskusją na temat jak przekazać rodzicom informację o możliwościach hamowania progresji wady oraz która z metod będzie najlepsza dla ich dziecka.

Zapraszamy do Krakowa!