Co dzieje się, gdy nie myjesz zębów tylko przez dzień? Szokujące szczegóły zdradza ekspertka

Nie uwierzysz, co dzieje się w twojej jamie ustnej, gdy zapominasz o myciu zębów. Nawet krótkotrwałe zaniedbanie może mieć bardzo poważne konsekwencje. Już po 90 minutach na zębach pojawia się biofilm bakteryjny. Z czasem patogeny namnażają się. Po jednym dniu mamy w ustach mnóstwo nieproszonych gości w postaci bakterii takich jak pałeczki i ziarniniaki. W kolejnych godzinach dołączają do nich kolejni intruzi – pałeczki nitkowate i wrzecionowate. Po tygodniu można zauważyć w jamie ustnej bakterie obdarzone ruchem.

Dlaczego regularne mycie zębów jest takie ważne?

Zaniedbywanie higieny jamy ustnej sprzyja rozwojowi stanów zapalnych w organizmie, a co za tym idzie powstawaniu różnego rodzaju uszkodzeń w obrębie zdrowych tkanek i narządów. Stąd już krótka droga do rozmaitych infekcji grzybiczych, chorób i zaburzeń w pracy organizmu. Co więcej, namnażanie się bakterii w jamie ustnej znacznie utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia gryzienie, żucie czy przełykanie pokarmów. W efekcie zakłóca proces trawienia i przyswajania składników odżywczych. W dodatku – jak zauważa profesor Ewa Stachowska – „bakterie i inne mikroorganizmy w jamie ustnej mogą pokrzyżować leczenie!”

Polacy nie pamiętają o myciu zębów

Problem niemycia zębów jest szczególnie zauważalny wśród seniorów, ale również osób młodszych. Z obserwacji profesor Stachowskiej wynika, że bardzo wielu pacjentów onkologicznych, przyjeżdżających do szpitala na naświetlania lub inne terapie, nie zabiera ze sobą podstawowych przyborów higienicznych (szczoteczki i pasty do zębów). Wychodzi bowiem z założenia, że niemycie zębów przez kilka dni nie spowoduje u nich żadnego uszczerbku na zdrowiu. Zbytnim optymizmem nie napawają również wyniki najnowszego raportu „Jak Polacy właściwie dbają o zęby? Edycja I 2024”. Wynika z niego, że spada liczba osób, które przestrzegają zasad higieny jamy ustnej.

Tylko niespełna 55 procent dorosłych Polaków myje zęby pastą dwa razy dziennie (to 3,1 procent mniej niż w zeszłym roku). Zmniejszyła się również liczba osób szczotkujących zęby raz dziennie. Eksperci zwracają również uwagę na fakt, że higiena jamy ustnej często przebiega nieefektywnie. Myjemy zęby zbyt krótko lub niedokładnie, nie usuwając całego osadu zgromadzonego na szkliwie.

