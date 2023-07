Niemycie zębów wieczorem może przyczyniać się do chorób serca

Każdy z nas wie, jak ważne jest dbanie o zęby, między innymi poprzez ich systematyczne szczotkowanie. Należy to do jednej z najbardziej podstawowych czynności w naszym życiu. Powinniśmy je myć minimum dwa razy dziennie – po zjedzeniu śniadania, a także przed pójściem spać. Czasami jednak jesteście tak zmęczeni, że odpuszczacie szczotkowanie zębów przed snem? To najgorsze, co można zrobić. Okazuje się, że brak tej czynności przed zaśnięciem może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Badanie nad wpływem wieczornego szczotkowania zębów na zdrowie

Okazuje się, że znaczenie ma nie tylko sam fakt szczotkowania zębów, ale także pora, kiedy to robimy. Badanie, które zostało przeprowadzone w Japonii, pokazuje, że żeby zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia – konieczne jest dbanie o codzienne szczotkowanie zębów przed snem. W badaniu, które zostało niedawno opublikowane w „Scientific Report”, badacze określili, czy częstotliwość szczotkowania zębów może wpływać na choroby układu sercowo naczyniowego. Naukowcy skupili się także na porze szczotkowania zębów.

Przebadane osoby były w wieku 20 lat lub starsze. W Osaka University Hospital badacze przeanalizowali wyniki leczenia blisko 1,7 tys. pacjentów. Osoby uwzględnione w tym badania były hospitalizowane w Szpitalu Uniwersyteckim w Osace w Japonii w okresie od kwietnia 2013 roku do marca 2016 roku. Naukowcy ocenili wiek, płeć, historię palenia każdego uczestnika. Dodatkowo przeanalizowani także dokumentację stomatologiczną i medyczną wszystkich uczestników. W badaniu uwzględniono kilka zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym hospitalizację związaną z powodu:



Badacze dowiedli, że dla naszego zdrowia kardiologicznego szczotkowanie zębów wieczorem ma ogromne znaczenie.

Niemycie zębów wieczorem – wnioski z badania

Bakteryjna resztka nazębna oraz resztki pokarmu są obecne w naszej jamie ustnej przez cały dzień, dlatego tak ważne jest szczotkowanie zębów wieczorem. Jego brak oznacza niski poziom higieny jamy ustnej. Naukowcy zastanawiali się, czy na nasze zdrowie wpływa pora, kiedy szczotkujemy zęby. Żeby to sprawdzić, przeprowadzono badania na pacjentach przebywających w klinice – hospitalizowanych przed planową operacją, w trakcie badania lub leczenia. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy w zależności od swoich nawyków związanych z myciem zębów:



grupa, która myła zęby dwa razy w ciągu doby (po przebudzeniu i przed pójściem spać),

grupa myjąca zęby raz na dobę – tylko wieczorem,

grupa, która myła zęby raz na dobę – tylko po przebudzeniu,

osoby, które w ogóle nie myły zębów.

Analiza incydentów sercowo-naczyniowych u przebadanych osób pokazała, że lepsze rokowania mają osoby, które szczotkują zęby dwa razy dziennie oraz raz dziennie, ale wieczorem w porównaniu z pozostałymi grupami – osobami myjącymi zęby tylko rano lub nierobiącymi tego w ogóle. Odkrycia badaczy ograniczają się jednak tylko do ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Dlaczego regularne mycie zębów jest tak ważne?

Zaniedbane zęby wpływają na zdrowie naszego całego ciała. Nieleczona próchnica, wady zgryzy lub bruksizm mogą powodować też inne dolegliwości. Regularna higiena zębów pozwala pozbyć się wszelkich bakterii i zarazków, które dostają się do naszego organizmu przez jamę ustną. Również wiele wcześniejszych badań podkreślało związek między lepszymi wynikami u pacjentów po przeprowadzonych operacjach, którzy wyleczyli wcześniej choroby zębów oraz dziąseł. Do tej pory te analizy nie skupiały się jednak na porze szczotkowania zębów.

