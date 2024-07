Innowacyjne metody leczenia raka jelita grubego dzięki NEO Hospital

Operacje te są możliwe dzięki zaangażowaniu Grupy NEO Hospital, która już wcześniej w oparciu o model podwykonawczy w Szpitalach w Ostrołęce i w Olszynie uruchomiła robotykę w zakresie ginekologii i urologii a dokładnie operacyjnego leczenia raka prostaty i raka endometrium. Zabieg kolorektalny wykonał dr n. med. Jerzy Draus, który na swoim koncie ma ponad 1000 tego typu operacji z wykorzystaniem robota. Doktor jest współzałożycielem European Academy of Robotic Colorectal Surgery a w charakterze proktora szkoli, jak również ocenia pracę chirurgów onkologicznych używających systemu robotycznego w ponad 40 klinikach na terenie Europy m.in. w Francji, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii i Finlandii.

Problem raka jelita grubego

Rak jelita grubego to jeden z najpoważniejszych problemów onkologicznych w Polsce. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w 2020r. wyniosła ponad 20 tys. zgodnie z danymi z raportu opublikowanego przez Krajowy Rejestr Nowotworów. Dynamika wzrostu zachorowań w ostatnich latach jest bardzo wysoka i utrzymuje się na poziomie ok. 4-5%. Co więcej, współczynnik umieralności na ten nowotwór jest u nas o wiele wyższy niż w północnych i zachodnich krajach Unii Europejskiej, a liczba zgonów z powodu tego nowotworu to w Polsce ok. 12 tys. osób rocznie.

Wykrycie i usunięcie zmian nowotworowych w początkowym stadium daje szansę na powrót do pełni zdrowia, a wykorzystanie robota da chirurgicznego zwiększa precyzję zabiegu i tworzy nowe możliwości dla pacjentów. Podstawą leczenia raka jelita grubego jest chirurgia. Obecnie coraz częściej stosowane są również metody małoinwazyjne laparoskopowe lub z użyciem robota. Techniki małoinwazyjne pozwalają na uzyskanie dobrego wyniku onkologicznego a jednocześnie maksymalizują szansę na dobrą jakość życia po zabiegu.

Jak wyjaśnia dr n. med. Jerzy Draus – Zastosowanie robota chirurgicznego pozwala przezwyciężyć typowe ograniczenia sensoryczne i motoryczne co przekłada się na precyzję zabiegu i wartości dla pacjenta w tym mniejszy uraz operacyjny, minimalizację ryzyka powikłań, szybszy okres rekonwalescencji i powrotu do aktywności życiowej. Zabieg z wykorzystaniem robota polega na wprowadzeniu do ciała pacjenta zminiaturyzowanych narzędzi oraz kamery wizyjnej, a następnie usunięciu zajętych chorobą tkanek. Obraz z ciała pacjenta jakim dysponuje chirurg jest dziesięciokrotnie powiększony w jakości 3D full HD, wyeliminowane jest drżenie rąk, neutralizowane gwałtowne ruchy, czy w końcu możliwe jest przeskalowanie swobodnych ruchów chirurga na małe i precyzyjne ruchy narzędzi, które mają niedostępny dla ludzkiej dłoni zakres ruchomości 560 stopni. Dodatkowo, narzędzia są wyposażone w możliwość koagulacji co umożliwia chirurgowi minimalizowanie krwawienia.

Rozwiązania dla szpitali i pacjentów

Rozszerzenie dostępności do zabiegów kolorektalnych z wykorzystaniem robotów chirurgicznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce możliwe było dzięki Grupie Neo Hospital, która uruchomiła tam model współpracy oparty na podwykonawstwie. Jest to kluczowe podejście, które pozwala na efektywne dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia medycznego umożliwiając jednocześnie szpitalom korzystanie z najnowocześniejszych technologii bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów inwestycji.

Jak podkreśla Joanna Szyman, prezeska Grupy Neo Hospital – Implementowany przez nas model współpracy stanowi niewątpliwy bodziec dla placówek medycznych do inwestowania w rozwój robotyki chirurgicznej, co przekłada się na zwiększenie dostępności dla pacjentów. To kluczowe, zwłaszcza w warunkach ograniczeń finansowych aby minimalizować koszty, zarządzać efektywniej zasobami i zwiększać skalę świadczeń medycznych. Model podwykonawczy umożliwia redukcję kosztów operacyjnych oraz rozszerzenie oferty medycznej, co znacząco wpływa na poprawę jakości opieki zdrowotnej oraz zwiększenia efektywności całego systemu zdrowia.

Robotyka stała się standardem na salach operacyjnych w większości wysoko rozwiniętych krajów. Istnieje wiele czynników wspierających dalszy rozwój tego rynku. Do najważniejszych należą starzejąca się populacja, rosnąca częstość występowania chorób przewlekłych w tym onkologicznych oraz wzrost liczby pacjentów preferujących małoinwazyjne i nowoczesne metody leczenia.

Jak mówi dr n. med. Jerzy Draus – Ważny jest również aspekt ekonomiczny – roboty chirurgiczne pomagają zmniejszyć liczbę potrzebnego personelu operacyjnego i skracają czas hospitalizacji pacjentów. W 2015 roku w szpitalu w Szwecji, w którym pracuję robotyka przyczyniła się do skrócenia hospitalizacji pacjentów kolorektalnych średnio o 3,8 dnia. Koszt jednego dnia hospitalizacji, uwzględniający zarówno korzystanie z łóżka jak i zapewnienie opieki medycznej oraz podaż leków wynosi około 1,5 tys. euro. Jest to obecnie jeden z najdroższych elementów opieki nad pacjentem. Skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu o około 4 dni z nawiązką pokrywa koszty użytkowania robotów chirurgicznych co czyni robotykę opłacalnym rozwiązaniem dla szpitali.

Grupa NEO Hospital oprócz Szpitala w Ostrołęce wprowadziła roboty chirurgiczne do leczenia onkologicznego także w Szpitalu Klinicznym nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu oraz w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Jej działania stanowią inspirujący przykład postępu w tej dziedzinie dzięki, któremu pacjenci mają możliwość skorzystania z najnowszych technologii leczenia, co nie tylko zwiększa szanse na sukces terapeutyczny ale również poprawia komfort i bezpieczeństwo procedur medycznych.