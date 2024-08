Lek na serce wycofany z obrotu. Decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności

Komunikat udostępniony przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) dotyczy serii leku o nazwie Eptifab. To preparat wykorzystywany w leczeniu pacjentów kardiologicznych po przebytym zawale serca. Środek rozrzedza krew i zapobiega powstawaniu skrzepów w naczyniach. Dzięki temu usprawnia przepływ krwi do serca. Jest podawany pod ścisłym nadzorem lekarza.

Wycofany lek na serce – szczegóły decyzji GIF

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczy jednej serii leku Eptifab. Więcej informacji na jej temat zamieszczono w komunikacie udostępnionym przez GIF:

Eptifab

moc: 2 mg/ml,

postać: roztwór do wstrzykiwań,

numer serii: LFH0032,

termin ważności: 11.2024,

podmiot odpowiedzialny: Abbott Healthcare Private Limited z siedzibą w Indiach,

podmiot, który uzyskał zgody na czasowe wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego: Delfarma sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Postanowienie o wycofaniu produktu leczniczego z rynku obowiązuje na terenie całego kraju.

Dlaczego lek na serce został wycofany z aptek?

Postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego ma związek z błędami, jakie pojawiły się w ulotce dołączonej do leku na serce. Dotyczą one między innymi sposobu dawkowania preparatu w przypadku pacjentów z prawidłową oraz obniżoną pracą nerek. „Przesłanką wycofania wyżej wymienionego produktu leczniczego jest zatem powzięcie informacji dotyczącej wystąpienia zagrożenia dla zdrowia publicznego, które zostało potwierdzone wnioskiem Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2024 roku. [...] W przedmiotowej sprawie wystąpienie realnego ryzyka dla zdrowia, a potencjalnie również życia pacjentów jest w ocenie organu oczywiste. Niewłaściwy sposób dawkowania produktu leczniczego w postaci roztworu do wstrzykiwań jest [...] sytuacją mogącą powodować bezpośrednie negatywne konsekwencje zdrowotne dla pacjentów” – czytamy w uzasadnieniu decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Czytaj też:

Tą chorobą nie można się zarazić. Tymczasem: „Ludzie tacy jak my są wypraszani z pływalni. Usłyszałam, że mam trąd”Czytaj też:

Popularny lek na przeziębienie wycofany. Pilny komunikat GIF