Institute for Health powołuje Radę Ekspercką i obraduje o wyzwaniach w ochronie zdrowia

Institute for Health jest niezależnym think-tankiem działającym na rzecz zdrowia publicznego. Opiera swoje działania na danych naukowych, badaniach społecznych, a także wiedzy i doświadczeniu profesjonalistów medycznych, ekspertów prawa czy systemu ochrony zdrowia. Bierze pod uwagę również głos przedstawicieli organizacji pacjenckich, pracodawców, badaczy społecznych czy innowatorów. Podczas posiedzenia Rady określone zostały najważniejsze kierunki zmian, które powinny być wdrożone, by poprawić sytuację pacjentów. W spotkaniu wzięli udział eksperci uznani w Polsce jak i zagranicą.

Kardiologia jednym z kluczowych obszarów

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Nakłady na leczenie w tym obszarze stale wzrastają, ale nie prowadzi to wprost do poprawy sytuacji, gdyż wielu zgonom z powodów sercowo-naczyniowych można by zapobiec odpowiednio wdrażając w życie prewencję. Eksperci podkreślają, że mimo wielu akcji edukacyjnych, świadomość społeczna tych chorób jest nadal zbyt niska, co przekłada się na brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest utrzymanie zdrowia sercowo-naczyniowego i zapobieganie chorobom z tego obszaru.

„Brakuje inicjatywy, która będzie uświadamiać Polaków w szerokim zakresie. Nie ma jednego uniwersalnego przepisu na te działania. Punktowe akcje edukacyjne są istotne, ale ważne, żeby były częścią szerszej koncepcji. Trzeba edukować zarówno na temat objawów choroby, ale jednocześnie na temat czynników ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Za świadomością objawów powinna iść zgłaszalność do lekarza, a za wiedzą na temat czynników ryzyka, działania, które będą je ograniczać lub wykluczać, tak by choroba w ogóle nie wystąpiła. By taka edukacja przynosiła pożądane efekty, należy łączyć w działaniu różne środowiska skupione wokół zdrowia Polaków: naukowców, ekspertów, klinicystów, pacjentów i decydentów, co daje szeroką perspektywę i pozwala dotrzeć do szeroko rozumianej populacji” – mówiła Dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy, kardiolożka, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca oraz członkini Rady Eksperckiej Institute for Health.

Inaczej chorują kobiety

W społecznej świadomości nie rozróżnia się tego, jak ta sama choroba przebiega u mężczyzn, a jak u kobiet. Tymczasem, jak mówią eksperci, te różnice istnieją, np. w przypadku chorobach sercowo-naczyniowych. Nie oznacza to, że kobiety chorują zupełnie inaczej niż mężczyźni, ale mają inne dodatkowe czynniki ryzyka wystąpienia choroby, które nie występują u mężczyzn, mogą prezentować nieco inne albo inaczej wyrażone objawy kliniczne. Dodatkowo w większości badań klinicznych dotyczących powszechnie stosowanych terapii w chorobach sercowo-naczyniowych kobiety są znacznie niedoreprezentowane, co oznacza, że wyniki trudno odnieść do żeńskiej populacji. O odpowiednią diagnozę i leczenie zatem trudniej.

„Zawał mięśnia sercowego kojarzy się z mężczyzną w średnim bądź podeszłym wieku. Zapominamy o tym, że główną przyczyną zgonów kobiet są rownież choroby sercowo-naczyniowe. U kobiet szczególnie w okresie pomenopauzalnym dramatycznie rośnie ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Druga istotna kwestia wiąże się z czynnikami ryzyka charakterystycznymi tylko i wyłącznie dla kobiet, np. przedwczesną miesiączką, nadciśnieniem, które występowało w trakcie ciąży czy cukrzycą ciążową. Nie kojarzymy jako społeczeństwo tego, że mogą być one związane ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia sercowego u tych kobiet. Ta wiedza nie jest powszechna, zarówno dla ogółu społeczeństwa, ale też dla większości środowiska medycznego. Uważam, że jednym z kluczowych kierunków działania Institute for Health powinno być zdrowie kobiet. Głęboko wierzę, że wspólnie z całym gronem ekspertów wypracujemy działania, które przyniosą oczekiwane rezultaty. Zdaję sobie sprawę, że to praca na lata, bo edukacja jest procesem ciągłym” – dodaje doktor Kałużna-Oleksy.

Edukować warto z pasją

Efektywna edukacja społeczeństwa jest kluczowa dla zmian w postrzeganiu zdrowia i profilaktyki sercowo-naczyniowej. Nie wszystkie działania przynoszą oczekiwane rezultaty. Co jest więc kluczowe dla sukcesu działań?

„Sedno edukacji leży w tym, kto edukuje, jak edukuje i z jakim przekonaniem to robi. Można edukować w tradycyjny sposób, za pomocą kartki papieru, ale można to również robić z pasją. Osobiście nie często angażuję się w projekty edukacyjne z wielu powodów. W niektóre nie bardzo wierzę, niektóre przekraczają moje możliwości czasowe. Jestem przekonana, że w działaniu Institute for Health osiądzie ta najlepsza wiedza, najlepsza edukacja na temat zdrowia i że będziemy mogli za rok usiąść przy stole i powiedzieć: to nam się udało. Szczególnie ważna jest edukacja kobiet w każdym wieku i o różnej kondycji zdrowotnej. Myślę o tych, które są sprawne fizycznie, żyją z niepełnosprawnością, ale przede wszystkim musimy pamiętać o tych, które zmagają się z niepełnosprawnością intelektualną. To kolejny brak w edukacji, który wymaga wielkiej pracy. To temat, który stanowi pasję mojego życia, dlatego z wielką przyjemnością wspierać będę działania Institute for Health” – mówi Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Kierowniczka Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i członkini Institute for Health.

Niezbędna jest mapa potrzeb zdrowotnych kobiet

Eksperci Institute for Health zgodnie uznali, że obszar zdrowia kobiet, powinien być priorytetowy dla działań think-tanku. Trwają prace dotyczące stanowiska Rady Ekspertów oraz road map dla ochrony zdrowia kobiet.

„Dialog z ekspertami różnych specjalizacji i środowisk są niezbędnym elementem pracy nad rozwiązaniami problemów zdrowotnych w każdym społeczeństwie. Mówiąc o jednostkach chorobowych, nie można pomijać perspektywy pacjenta, skupiając się tylko na perspektywie klinicystów. Mówiąc o chorobach kardiologicznych, nie można pomijać chorób metabolicznych bo w leczeniu tych chorób współpraca lekarzy różnych specjalizacji jest po prostu niezbędna. Tworząc ścieżkę diagnostyki i leczenia pacjenta w systemie, nie można pomijać żadnej grupy interesariuszy. Łączenie w dyskusji wielu perspektyw od etapu projektowania po wprowadzanie zmian, pozwoli na uniknięcie błędów, pominięcie istotnych kwestii. Działalność Institute for Health skupia się właśnie na wielowymiarowym dialogu środowisk, wiedzy ekspertów i na „twardych” danych. Zgodnie z naszą filozofią działania, EVIDENCE-BASED APPROACH, stworzyliśmy Radę Ekspercką, uwzględniającą wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia. Jesteśmy przekonani, że to pozwoli na efektywne działania dla zdrowia pacjentów. Intensywnie pracujemy nad inicjatywą, o której jeszcze w tym roku będziemy informować” – mówi Marta Domańska, Dyrektorka Institute for Health.

Skład Rady Eksperckiej Institute for Health

W skład Rady

– założycielka think-tanku Institute for Health, Marta Domańska – dyrektorka think-tanku, ekspertka komunikacji zdrowotnej,

– ekspert komunikacji zdrowotnej, rzecznik prasowy Institute for Health. Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta – specjalistka położnictwa, ginekologii i seksuologii. Kierownikczka Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

– psychiatra i psychoterapeuta, Superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wieloletni kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz konsultant krajowy Ministra Zdrowia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Prof. dr hab. n. med. Piotr Łukasz Rutkowski – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

– Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na lata 2023 – 2025, kierownik Kliniki Kardiologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA. Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych 2-go stopnia, kardiologii, angiologii oraz intensywnej terapii. Prof. dr hab. n. med. Maciej Niewada – adiunkt w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w dziedzinie farmakologii klinicznej i neurologii, Prezes Zarządu HealthQuest.

– specjalista endokrynolog, diabetolog, lekarz chorób wewnętrznych, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii, Nefrologii i Chorób Metabolicznych Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie Dr n. med. Olga Turowska – specjalistka diabetologii i chorób wewnętrznych, ekspertka w diagnostyce i leczeniu cukrzycy typu 1, cukrzycy typu 2 oraz cukrzycy ciążowej, Kierowniczka Warszawskiego Specjalistycznego Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych przy Szpitalu Czerniakowski

– specjalistka położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, specjalistka seksuologii oraz androlożka kliniczna. Założycielka "Fundacji dla Kobiet", autorka książek. Dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy – specjalistka kardiologii, kardiolog interwencyjny, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca, przewodnicząca Gender and Disparities Committee przy EAPCI.

– farmaceuta, Adiunkt na Wydziale Medycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dyrektor ds. naukowych w Piktorex sp. z o.o, i Black Pearls VC, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF), a także Delegat Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Koordynator pomocniczy pierwszego narodowego pilotażu usługi przegląd lekowy na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Katarzyna Wierzbowska – przedsiębiorczyni w branży medycznej. Założycielka Sophia Health. Inicjatorka kobiecego ekosystemu startupowego oraz wieloletnia prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, absolwentka cybernetyki ekonomicznej i informatyki.

– przez dwie kadencje (2015-2023) prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Członek Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia (2022-2024), Governmental Affairs Manager w INFARMA, Prezeska Honorowa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Arkadiusz Pączka – Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, od ponad 12 lat związany z organizacjami przedsiębiorców w Polsce, wcześniej wieloletni pracownik administracji rządowej m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Gospodarki. Sekretarz Rady Dialogu Społecznego, członek Zespołu ds. deregulacji gospodarki przy Ministrze Rozwoju.

– Partner w kancelarii prawnej GM Legal Grot & Marcinkiewicz. Jako pierwszy z polskich adwokatów uzyskał tytuł Executive MBA na University of Illinois Urbana Champaign i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Piotr Zimolzak - Wiceprezes Zarządu SW Research, od 16 lat związany z badaniami rynku. Specjalizuje się w badaniach ilościowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań typu U&A i segmentacyjnych. Absolwent socjologii i matematyki.

Institute for Health angażuje się w ważne społecznie tematy zdrowotne, współpracując z organizacjami pacjenckimi, lekarskimi, naukowymi, które mają realny wpływ na zmiany systemowe i poprawę sytuacji zdrowotnej Polaków. Wychodząc z inicjatywą, angażuje uczestników systemu ochrony zdrowia i społeczeństwo do uczestniczenia w skutecznym dialogu prowadzącym do potrzebnych zmian. Eksperci think tanku pełnią role publiczne, zarządcze, doradcze, a także tworzą innowacyjne rozwiązania. Współpracują ze wszystkimi, którym bliskie są problemy zdrowotne Polaków.