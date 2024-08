Maski do twarzy UZDROVISCO – hit w trendzie skin cycling

Maseczki do twarzy dają efekty już po 1. użyciu! Można je stosować zarówno jako rozwiązanie na poszczególne potrzeby skórne, jak i jako kuracja w trendzie skin cycling, która kompleksowo zadba o skórę. Linia zawiera zarówno rozwiązanie na przebarwienia, niedoskonałości, jak i zmarszczki, zaburzoną barierę hydrolipidową oraz suche skórki – mówi Agata Kowalczyk, mgr technologii kosmetyku, kosmetolog.

Natychmiastowy efekt masek od UZDROVISCO!

Powtarzalny cykl pielęgnacji

Skin Cycling to trend pielęgnacji skóry opierający się na zastosowaniu różnych produktów i składników aktywnych w powtarzającym się cyklu pielęgnacji. Dzięki temu, że skórze dostarczane są różne składniki aktywne: retinoidy, kwasy, składniki regenerujące i nawilżające, skóra odzyskuje nawilżenie, rozświetlenie i gładkość.

UZDROVISCO stworzyło skoncentrowane maseczki do twarzy dające efekt już po 1. użyciu! Maski można użyć zarówno jako rozwiązanie na poszczególne potrzeby skórne, jak i jako kuracja w trendzie skin cycling, która kompleksowo zadba o skórę. Jednym z kluczowych elementów skin cycling są maski do twarzy, które stanowią skuteczną i relaksującą formę pielęgnacji skóry.

Najczęstsze korzyści, które dają maski do twarzy to: nawilżenie, oczyszczenie, złuszczenie, rozświetlenie czy wygładzenie. Skuteczność maseczek może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb skóry oraz od składników zawartych w konkretnym kosmetyku. Dlatego warto wybierać maseczki odpowiednie dla swojego typu skóry i problemów, z którymi się borykamy – mówi Agata Kowalczyk, mgr technologii kosmetyku, kosmetolog.

Jak działają maseczki do twarzy?

Maseczki do twarzy to produkty, które dzięki silnie skoncentrowanej formule działają natychmiastowo. Zostały zaprojektowane tak, aby dały efekt już po 1. użyciu! Zdecydowanie warto stosować je ze względu na wiele korzyści, jakie mogą przynieść skórze. Oto kilka powodów, dla których warto włączyć maseczki do twarzy do codziennej pielęgnacji:

Głębokie nawilżenie i nawodnienie: maseczki do twarzy zawierają intensywnie nawilżające składniki, takie jak kwas hialuronowy, peptydy czy pantenol. Stosowanie maseczki nawilżającej pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry, szczególnie w przypadku skóry suchej czy odwodnionej. Oczyszczenie, złuszczenie i odblokowanie porów: niektóre maseczki do twarzy zawierają składniki oczyszczające, takie jak glinki czy kwasy AHA/BHA, które pomagają usunąć zanieczyszczenia, nadmiar sebum oraz martwe komórki skóry, dzięki czemu skóra staje się czystsza i bardziej promienna. Redukcja objawów starzenia się skóry: maseczki antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe mogą zawierać składniki takie jak witaminy, peptydy czy retinoidy, które pomagają w redukcji widoczności drobnych linii i zmarszczek oraz w poprawie jędrności i elastyczności skóry. Regeneracja i odbudowa bariery hydrolipidowej: niektóre maseczki do twarzy są specjalnie opracowane, aby wspierać procesy regeneracyjne skóry i odbudowywać jej naturalną barierę ochronną. Składniki takie jak ceramidy, skwalan czy pantenol mogą być kluczowe dla tego procesu, skutecznie wspomagają regenerację skóry i odbudowę jej naturalnej bariery hydrolipidowej, zapewniając jednocześnie długotrwałe nawilżenie i ochronę przed negatywnymi czynnikami środowiskowymi.

Jak często używać maseczki do twarzy?

Stosowanie maseczek do twarzy jest ważnym elementem kompleksowej pielęgnacji skóry, ale kluczowe jest również odpowiednie dostosowanie częstotliwości ich używania do indywidualnych potrzeb skóry. Zalecane jest stosowanie maseczek 1-2 razy w tygodniu, co pozwala na regularne wsparcie skóry poprzez dostarczanie jej skoncentrowanych składników aktywnych.

Można zastosować jedną maskę jako intensywną kurację pielęgnacyjną, skoncentrowaną na konkretnej potrzebie skóry, na przykład nawilżającą, oczyszczającą lub całonocną. Regularne stosowanie takiej maski pomoże utrzymać skórę w dobrej kondycji i zapobiegać problemom skórnym.

Zaleca się stosować maski zgodnie z trendem skin cycling, tak aby dostarczyć skórze zróżnicowanych składników aktywnych, które kompleksowo zadbają o skórę. W 1. tygodniu można skupić się na nawilżeniu i regeneracji skóry, stosując maskę z kwasem hialuronowym i peptydami lub na regeneracji – z maską z ceramidami, przy drugim użyciu wybierzmy oczyszczającą maskę z kwasami AHA i BHA. Pielęgnacyjny cykl można domknąć maską całonocną z retinalem. Dzięki takiemu podejściu zapewnimy skórze kompleksową pielęgnację.

Regularne stosowanie masek może przyczynić się do głębokiego nawilżenia, oczyszczenia skóry, redukcji objawów starzenia się oraz relaksacji. Ponadto, odpowiednio dobrane maseczki mogą wspierać procesy regeneracyjne skóry i odbudowywać jej naturalną barierę hydrolipidową. Warto więc włączyć je do codziennej rutyny pielęgnacyjnej, dostosowując ich częstotliwość i rodzaj do indywidualnych potrzeb skóry, aby cieszyć się zdrową, promienną i odmłodzoną cerą.

Nowa linia kosmetyków

Skoncentrowana maseczka do pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej, normalnej i wrażliwej stanowiąca doskonałą kurację złuszczająco-oczyszczającą. Formuła została stworzona z myślą o potrzebach skóry trądzikowej, tłustej i mieszanej z przebarwieniami i niedoskonałościami. Dzięki zawartości 4 kwasów AHA oraz kwasu salicylowego (BHA) maska skutecznie złuszcza naskórek i oczyszcza pory, pozostawiając skórę gładką, miękką i nawilżoną. Oczyszczająca maska została wzbogacona o glinkę białą, która stymuluje skórę do regeneracji. Dzięki tym składnikom maska świetnie się sprawdzi u osób, które borykają się z ziemistym kolorytem skóry, krostkami i plamami hiperpigmentacyjnymi.

Skoncentrowana maska całonocna do pielęgnacji skóry dojrzałej, stanowiąca niezrównaną kurację anti-aging. Formuła maski została opracowana tak, aby intensywnie wygładzić i nawilżyć skórę już od 1. użycia! Dzięki zastosowaniu retinalu, znanego jako najsilniejsza forma witaminy A, maska poprawia jędrność i elastyczność skóry, jednocześnie redukując drobne linie zmarszczek. Jej skład został wzbogacony także o ciekłe kryształy – zaawansowane struktury lipidowe, które uszczelniają i wzmacniają barierę hydrolipidową. Dodatkowo olej z dzikiej róży, bogaty w składniki odżywcze i antyoksydanty, doskonale pielęgnuje i odżywia skórę, przyczyniając się do zachowania jej młodzieńczego blasku. Maska anti-aging z retinalem jest świetnym rozwiązaniem dla osób poszukujących produktów, które dają szybki efekt aksamitnie gładkiej skóry.

Maska regenerująca to skoncentrowane rozwiązanie stworzone specjalnie dla pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej, stanowiące również intensywną kurację regenerującą podczas stosowania kwasów czy retinoidów. Dzięki starannie dobranym składnikom aktywnym, produkt zapewnia kompleksową pielęgnację, natychmiastowo przywracając skórze zdrowy wygląd, nawilżenie i komfort. Najważniejszym elementem formuły jest kompleks 6 kluczowych ceramidów typu 3, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania bariery naskórkowej. Działają one intensywnie, regenerując skórę i dostarczając jej głębokiego nawilżenia. Dodatkowo 3% skwalan chroni przed transepidermalną utratą wody, co jest kluczowe dla utrzymania odpowiedniego nawilżenia skóry. Ponadto wzmacnia naturalną barierę hydrolipidową. Jeśli Twoja skóra potrzebuje intensywnej regeneracji i nawilżenia, nasza maska regenerująca to idealne rozwiązanie dla Ciebie.

Nawilżająca maska to skoncentrowane rozwiązanie stworzone dla pielęgnacji skóry normalnej, odwodnionej oraz z pierwszymi oznakami starzenia, takimi jak utrata jędrności i elastyczności. Stanowi również intensywną kurację nawilżającą, przywracając skórze zdrowy i świeży wygląd. Głównym składnikiem maseczki nawilżającej jest 1% hyaluron 4D działający na wielu poziomach skóry, intensywnie nawilżając, chroniąc przed wysuszeniem, wzmacniając barierę naskórkową i redukując widoczność drobnych linii zmarszczek. Dodatkowo, w składzie maseczki znajdują się roślinne peptydy ujędrniające, które nawilżają, regenerują i poprawiają jędrność skóry, zapewniając kompleksową pielęgnację. Jeśli Twoja skóra potrzebuje intensywnego nawilżenia i regeneracji, nawilżająca maska UZDROVISCO będzie idealnym rozwiązaniem – dodaje ekspertka.

Polska marka UZDROVISCO powstała, aby na co dzień odkrywać naturę tego co dobre dla skóry, dla wyglądu i samopoczucia. Ta idea slow care wypływa wprost z DNA marki, która wie, że dzięki odkrywaniu rzeczy małych, można dostrzec, że,,w każdej z nas jest więcej niż myśli. Więcej piękna, więcej pasji, twórczego myślenia, możliwości i siły”

Kosmetyki UZDROVISCO to uczciwa, roślinna, biologicznie aktywna, naturalna pielęgnacja oparta na selektywnych, starannie dobranych „esencjach” roślinnych i najnowszych, naturalnych rozwiązaniach współczesnej kosmetologii. Marka wierzy, że warto patrzeć głębiej, by odkrywać to, co naprawdę działa. Stosuje optymalne, najwyższe dawki, dzięki którym kosmetyk naturalny przemienia się w skuteczny fitoceutyk!

Dostępne na www.uzdrovisco.com oraz drogeriach HEBE.

https://www.facebook.com/UZDROVISCOkosmetykinaturalne/

https://www.instagram.com/uzdrovisco/