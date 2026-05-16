Sekret zdrowych włosów z Japonii. Jak wykonać head spa w domu?

Już pod koniec lat 90. w japońskich salonach fryzjerskich wielką popularnością cieszył się rytuał heddo supa, znany dziś jako head spa, czyli „spa głowy” .

Na czym polega head spa?

Rytuał head spa łączy w sobie kilka etapów pielęgnacji. Polega przede wszystkim na odpowiednim oczyszczaniu skóry głowy (często poprzez peeling) z nadmiaru sebum, zanieczyszczeń oraz kosmetyków. Podczas rytuału wykonywany jest też dokładny masaż relaksacyjny głowy, co pobudza krążenie i pozytywnie wpływa na cebulki włosów. Warto zrobić również masaż karku oraz ramion, co pozwala się rozluźnić. Wiele salonów podczas zabiegów korzystaćz aromaterapii, dzięki czemu łatwiej jest się zrelaksować.

Head spa może znacząco poprawić kondycję włosów, ponieważ ich stan w dużej mierze zależy właśnie od stanu skóry głowy. Jeśli jest ona odpowiednio oczyszczona, włosy są mocniejsze i mogą lepiej się układać.

Jak wykonać head spa w domu?

Ten popularny rytuał z łatwością można zrobić samodzielnie. Wymaga on jednak znacznie więcej czasu niż standardowe umycie włosów. Na początku należy wykonać peeling całej skóry głowy, korzystając m.in. z dostępnych w drogeriach kosmetyków. Trzeba pamiętać, aby nanieść produkt na wilgotną skórę, a następnie okrężnymi ruchami palców masować jej powierzchnię. Masaż powinien trwać około pięciu minut. Na końcu należy dokładnie spłukać produkt.

Kolejnym krokiem jest umycie włosów oraz głowy delikatnym szamponem, przy dalszym masowaniu skóry głowy. Etap ten powinien trwać około trzech minut. Aby poprawić kondycję włosów, warto również nałożyć na nie maskę nawilżającą lub regenerującą. Produkt należy na nich zostawić około 20 minut. Po tym czasie trzeba dokładnie go spłukać, aby nie zalegał na włosach.

Dzięki regularnym zabiegom head spa skóra głowy powinna być w lepszej formie, zmniejsza się także ryzyko przetłuszczania się włosów oraz powstawania łupieżu.

Japoński serwis Hot Pepper Beauty zwrócił uwagę, że head spa powinno się wykonywać raz w miesiącu. „Cykl odnowy skóry trwa około 28 dni, dlatego wykonywanie zabiegu raz na miesiąc pomaga utrzymać zdrową skórę głowy. Jednak odpowiednia częstotliwość może się różnić w zależności od problemów skóry głowy oraz rodzaju head spa” – napisano.

