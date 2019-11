XXII Światowy Kongres Medycyny Estetycznej po raz pierwszy w Polsce!

To przełomowe wydarzenie i podwójny sukces! Ponad 25-letnie doświadczenie i praca prezesa PTMEiAA, dra Andrzeja Ignaciuka, na rzecz medycyny estetycznej zostały wyróżnione – w trakcie Kongresu Doktor jako pierwszy Polak w historii objął stanowisko przewodniczącego UIME!

Jedyny taki Kongres na świecie

Światowy Kongres Medycyny Estetycznej to prestiżowa konferencja o wysokiej randze, skierowana do lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną. Odbywa się cyklicznie różnych państwach członkowskich Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej (UIME), która składa się z 28 organizacji, zrzeszających lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną na całym świecie. W XXII Światowym Kongresie Medycyny Estetycznej wzięło udział 128 wykładowców, ponad 1300 uczestników oraz 100 wystawców. Odbyło się 28 sesji, 25 pokazów zabiegów oraz 9 sesji „jak ja to robię„. Wśród wykładowców znaleźli się wybitni lekarze i naukowcy z Polski i ze świata. Po raz pierwszy tej rangi impreza zlokalizowana była w naszym kraju”.

− To był wyjątkowy kongres ze względu na obecność wyśmienitych fachowców z różnych rejonów świata: z Chin, Kazachstanu, z Ameryki Południowej i Środkowej, Afryki. Zaplanowaliśmy ciekawe sesje poranne, które nazywamy „Jak ja to robię„. Umożliwiają one spotkanie uczestników z ekspertami i rozmowę o sukcesie – na czym on polega. Były ciekawe sesje poświęcone problemom powikłań, które pojawiają się coraz częściej, bo coraz więcej mamy osób bez uprawnień, które oferują zabiegi medycyny estetycznej. Odbyła się sesja z udziałem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego poświęcona okolicy oka. Rozmawialiśmy o toksynie botulinowej, kwasie hialuronowym, technologiach i sprzętach wykorzystywanych w medycynie estetycznej. Zorganizowaliśmy ciekawe sesje dotyczące procesów starzenia, gdzie dr Efrain Olszewer opowiedział o takich zabiegach, interwencjach lekarskich, które mają na celu uzupełnienie ewentualnych niedoborów w organizmie. W efekcie zapewni pacjentowi lepsze i bardziej optymalne funkcjonowanie organizmu. Jest to niezwykle ważne, bo żyjemy dłużej i chcemy żyć w jak najlepszej kondycji. Tym zajmuje się m.in. medycyna ortomolekularna, polegająca na tym, że podajemy pacjentowi niewielkie ilości substancji na przykład witamin, minerałów czy innych leków. Oczywiście wszystko na podstawie badań, szczegółowych analiz – mówi dr Andrzej Ignaciuk”.

Polak prezesem Światowej Unii Medycyny Estetycznej

Wybór doktora Andrzej Ignaciuka na prezesa UIME, który miał miejsce w trakcie XXII Światowego Kongresu Medycyny Estetycznej, to docenienie wieloletniego wkładu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w rozwój tej gałęzi medycyny. Polska organizacja liczy ponad 1700 członków i jest jednym z najliczniejszych krajowych towarzystw na świecie. – Będziemy koncentrować się na wzmocnieniu współpracy między poszczególnymi organizacjami na świecie – mówi doktor Andrzej Ignaciuk. – Chciałbym też we współpracy z towarzystwami lekarskimi związanymi z tą dziedziną, ale także reprezentującymi inne specjalności, wspierać proces ujednolicenia kształcenia w medycynie estetycznej. Chodzi m.in. o promowanie i wspieranie wizji medycyny estetycznej opartej na faktach, budowanej na podstawie Evidence Based Medicine. Chcemy uczynić medycynę estetyczną może nieco mniej błyszczącą, ale za to solidniejszą – dodaje.

