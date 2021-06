Mesoestetic: jakość unikatowa receptura i bezpieczeństwo

Cosmelan i Dermamelan, kuracje, które skutecznie zwalczają przebarwienia skóry, polskie kobiety i polscy lekarze medycyny estetycznej oraz kosmetolodzy już znają. Teraz poznają ich producenta – hiszpańską firmę Mesoestetic, obecną na rynku polskim od 15 lat, która właśnie otwiera swój oddział w Polsce. W jakim kierunku będzie się firma u nas rozwijać?

Powstanie oddziału firmy w Polsce bardzo ułatwi wprowadzenie wielu ciekawych nowości dla naszych klientów. Natomiast szerokie działania promocyjne sprawią, że marka Mesoestetic stanie się bardziej znana wśród naszych pacjentów i konsumentów.

Co jest silną stroną marki?

Po pierwsze, skuteczność naszych produktów i w niektórych przypadkach unikatowość ich formuł. Mam na myśli np. Cosmelan, Dermamelan, Acnelan, a także produkty pozabiegowe. Po drugie – ich farmaceutyczna jakość i bezpieczeństwo. Po trzecie, marka Mesoestetic to portfolio zarówno dla lekarzy dermatologów oraz lekarzy medycyny estetycznej, jak i kosmetologów.

Co produkujecie? Czy marka Mesoestetic to głównie te najbardziej znane zabiegi Cosmelan i Dermamelan?

Ależ skąd! Faktycznie, Cosmelan i Dermamelan to najbardziej znane zabiegi Mesoestetic, ale marka to bardzo bogata paleta produktów. To też medyczne pilingi certyfikowane CE Mesopeel czy spersonalizowana mezoterapia Mesohyal z peptydami biomimetycznymi. Wyliczając dalej: to wypełniacze Mesofiller, to bardzo skuteczne i innowacyjne produkty pozabiegowe w formie masek, kremów i płatów, to kuracje kosmetyczne proponowane w gotowych pakietach… Mogłabym jeszcze długo mówić, bo jestem związana z marką prawie 10 lat i znam jej wszystkie produkty. To wszystko teraz będziemy teraz proponować naszym klientom: lekarzom, kosmetologom, pacjentom i konsumentom.

Jaki ma pani plan? Jaki będzie klucz do sukcesu Mesoestetic w Polsce?

Nie zdradzę wszystkiego. Powiem tylko, że mamy bardzo dobre produkty, bardzo dużą motywację i dużo nowatorskich, świeżych pomysłów na współpracę z klinikami i gabinetami. Lekarze i kosmetolodzy znają markę Mesoestetic, ja z całym moim zespołem będę nadal budować nasze relacje z klientami, opierając je na szczerości, zaufaniu i prawdzie. Zawsze tak pracowałam i to się na pewno nie zmieni.

Oferta będzie skierowana nie tylko do lekarzy?

Jeśli chodzi o biznes, to chcę rozwijać portfolio medyczne i kosmetologiczne w równym stopniu i z równą pasją, gdyż wiem, że lekarze i kosmetolodzy mogą pracować z różnymi produktami i jednocześnie doskonale współpracować w klinikach. Te dwa środowiska się przenikają i bardzo chcę, aby marka Mesoestetic umożliwiła synergię działań lekarzy i kosmetologów. Te działania będą widoczne już niedługo w klinikach i gabinetach.

Jakich więc nowości możemy się spodziewać?

Wiemy doskonale że polski rynek uwielbia nowości a bliska współpraca z Hiszpanią umożliwi nam szybkie ich wprowadzanie. Będziemy też reagować na stricte polskie potrzeby i tworzyć produkty nawet tylko i wyłącznie dla nas. Jeśli chodzi o najbliższe nowości: na pewno będziemy rozwijać dermatologię estetyczną, czyli DNA Mesoestetic.

Wprowadzimy Dermamelan Intima do okolic intymnych, zabieg może niszowy, ale specjalistyczny i naprawdę skuteczny! Będą nowe dermatologiczne pilingi, preparaty do mezoterapii oraz wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego. Pojawią się również nowości dla kosmetologów: nowa szeroka gama zmywaczy przedzabiegowych, nowe kosmetologiczne zabiegi anti-aging, w tym nasza tegoroczna nowość linia zabiegowa Age Element, oraz cała nowa gama innowacyjnych preparatów do pielęgnacji domowej dla naszych konsumentek.

Tworzenie od podstaw oddziału firmy do nie lada wyzwanie, co będzie najważniejsze w tym procesie?

Najważniejsi są ludzie, czyli mój zespół oraz relacje, które stworzymy z klientami. Relacje oparte na szacunku i dobrej współpracy. Oprócz oczywistych działań operacyjnych umożliwiających działanie nowej firmy od podstaw najważniejsze dla mnie będzie stworzenie nowoczesnego, elastycznego i otwartego na nowe wyzwania zespołu, po prostu dobrego miejsca pracy dla ludzi w obecnych czasach.

Mam pełną świadomość że produkty, które sprzedajemy to nie są leki ratujące życie, ale zarówno dla lekarzy czy kosmetologów jest ważne że produkty, na których pracują, są super pod względem jakości, są bezpieczne i skuteczne.

Ewa Kozak

Absolwentka SGH oraz programu MBA SGH-WUM w zakresie ochrony zdrowia. Od dziewięciu lat z sukcesem wprowadza marki oraz zarządza nimi na rynku medycyny estetycznej. Od marca 2021 dyrektor zarządzająca w polskim oddziale hiszpańskiego laboratorium farmaceutycznego i medycyny estetycznej Mesoestetic Pharma Group.