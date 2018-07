Jedzenie wędlin ma wpływ na zdrowie psychiczne? Niepokojące wyniki badań

Naukowcy zauważyli, że pacjenci doświadczający epizodów maniakalnych sięgali po produkty zawierające przetworzone mięso nawet trzy razy częściej niż inni, na przykład schizofrenicy. – Przeanalizowaliśmy wiele różnych przykładów diety i zauważyliśmy, że ta bogata w wędliny mocno się wyróżnia na tle innych – poinformował odpowiedzialny za przeprowadzenie badań Robert Jolken.

Dieta może mieć większe znaczenie niż sądziliśmy

Wciąż nie wiadomo, jak dokładnie dieta wpływa na psychikę człowieka. Przeprowadzono jednak eksperyment mający na celu zbadanie tego zjawiska. Okazało się, że szczury karmione przetworzonym mięsem, dodanym do ich zwykłej karmy, wykazywały zwiększoną aktywność ruchową a także zmiany w działaniu hipokampu. To wszystko, zdaniem naukowców, może dowodzić, że dieta bogata w szynkę, kiełbasy, salami i inne wędliny, może prowadzić do rozwoju zaburzeń maniakalnych.

Według danych szacunkowych, około 4 proc. populacji na pewnym etapie swojego życia doświadcza dwubiegunowego zaburzenia osobowości. Do jego objawów należą drastyczne zmiany nastrojów, poziomu energii czy epizody depresyjne i maniakalne. Zaskakująco mało wiadomo o przyczynach tej dość powszechnej przypadłości. Większość naukowców jest zgodna co do tego, że przyczyn choroby należy dopatrywać się w genetyce. Jednak, jak w wypadku większości psychicznych dolegliwości, dużą rolę odgrywają też czynniki środowiskowe. Urazy, stres i choroby przebyte we wczesnym dzieciństwie są wymieniane jako równie prawdopodobne przyczyny.

Dieta a zdrowie psychiczne

Kolejne badanie przeprowadzono na 700 pacjentach psychiatrycznych, cierpiących na zaburzenia maniakalne, depresję biegunową, depresję czy schizofrenie. Wypełnili oni kwestionariusz zawierający pytania o ich dietę, takie jak: „Czy kiedykolwiek jadłeś wyprodukowane lokalnie wędliny?”, „Czy jadłeś kiedyś niepoddane obróbce termicznej ryby, na przykład tuńczyka?”.

Zauważono, że wśród pacjentów maniakalnych, znacznie więcej przebadanych osób spożywało produkty zawierające przetworzone mięso, niż w innych grupach badanych. – Dalsze badania tej korelacji mogą doprowadzić do dietetycznych interwencji, pozwalających na zniwelowanie ryzyka wystąpienia epizodów maniakalnych u osób doświadczających zaburzeń dwubiegunowych – deklarował Yolken.

Relacja pomiędzy mikroflorą naszych jelit a mózgiem jest bardzo skomplikowana. Naukowcy wskazują na to, że azotany z przetworzonych mięs mogą wpływać na florę jelit i w rezultacie na psychiczne i fizyczne samopoczucie.