Naukowcy udowadniają: Kobiety, które przebyły ciążę, starzeją się szybciej

Zadziwiający jest fakt, że stan komórek kobiet, które w niedalekiej przyszłości spodziewają się dziecka, jest lepszy niż ich wiek biologiczny by sugerował. „Paradoksalnie mimo że wiek kobiety rósł z każdym kolejnym urodzonym dzieckiem, to jeśli była w ciąży w czasie dokonywania pomiarów, jej wiek epigenetyczny i telomery wyglądały młodziej, niż powinny u człowieka w danym wieku chronologicznym” – tłumaczył w podsumowaniu badania Christopher Kuzawa.

Przebadano ponad 800 kobiet z Filipin w wieku od 20 do 22 roku życia, z różną historią reprodukcyjną i pochodzące z różnych warstw społecznych. Naukowcom zależało przede wszystkim na sprawdzeniu, jak przebyte ciąże odbijają się na dwóch czynnikach, na podstawie których określa się tempo starzenia się komórek – długości telomerów oraz wieku epigenetycznym.

Jak określić wiek komórki?

– Długość telomerów i wiek epigenetyczny są wskaźnikami, których używamy do przewidywania długości życia, oba z nich w sposób niezależny od siebie wyglądały „starzej” u kobiet które urodziły więcej dzieci – dodawał drugi z autorów badania Calen Ryan.

To odkrycie może wskazywać na przyczynę tego, dlaczego kobiety które urodziły czwórkę czy więcej dzieci, częściej zapadają na niektóre choroby, a co za tym idzie, może prowadzić do wypracowania metod przeciwdziałania temu zjawisku.