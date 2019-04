10 bardzo prostych trików, które pozwolą ci zdrowiej się odżywiać

Zdrowe odżywianie ma ogromne znaczenie w codziennym życiu. Nie bez powodu mówi się, że jesteśmy tym, co jemy. Produkty spożywcze, które trafiają do naszych żołądków mają nie tylko zmniejszyć uczucie ssania lub zaspokoić potrzebę jedzenia. To z nich nasz organizm ma czerpać witaminy i minerały, które pomogą zachować dobre zdrowie, a także składniki odżywcze, które zamieniane są w energię, budują mięśnie i kości. Zdrowe odżywianie jest więc kluczowe dla ochrony przed chorobami i utrzymania całego organizmu w dobrej kondycji.

Jednak zdrowe odżywianie często kojarzy nam się z katorgą, mnóstwem wyrzeczeń, niesmaczną dietą, liczeniem kalorii i zapychaniem żołądka zieleniną. Jeśli odżywiamy się wyjątkowo źle, rewolucja – owszem – jest konieczna. Warto jednak zacząć małymi kroczkami i stopniowo zmieniać swoje nawyki żywieniowe, a wtedy łatwiej będzie przejść cały proces. Zdrowe żywienie stanie się naturalnym elementem codziennego życia. Realizowanie małych celów ułatwia dojście do celu. Te małe sukcesy podnoszą na duchu i zwiększają samoocenę, dając równocześnie nadzieję, że zdrowe odżywianie jest łatwiejsze niż może się wydawać. oto kilka prostych trików, które pozwolą ci zdrowiej się odżywiać.

Czytaj także:

Chcesz schudnąć? Jedz to danie jak najczęściej

Zdrowe odżywianie – proste triki

Jedz wolniej. Badania potwierdzają, że osoby, które szybko pochłaniają posiłki mają większe szanse zachorowania na otyłość. Dzieje się tak dlatego, że potrzebujemy około 20 minut, by nasz mózg dostał sygnał w trakcie posiłku, że jesteśmy najedzeni. Powolne konsumowanie dania sprawi, że w rzeczywistości zjemy mniej niż zazwyczaj.

Wybieraj produkty pełnoziarniste. Porzuć biały chleb i zwykłe makarony, które szybko podnoszą poziom cukru we krwi i zawierają niewiele składników odżywczych, a mnóstwo kalorii. Pełne ziarno doda energii na dłużej, odżywi, a także dostarczy sporej porcji błonnika, który ułatwia trawienie i chroni przed chorobami jelit.

Rób zakupy z listą. To metoda stara i skuteczna. Przed wyjściem do sklepu dokładnie rozpisz, co masz kupić. Zadanie ułatwi wcześniejsze zaplanowanie posiłków na kilka dni. Nie dość, że unikniesz kupowania oczami i opychania się smakołykami, to jeszcze zaoszczędzisz pieniądze.

Pij wodę. Wiele badań wykazało, że woda pitna może korzystnie wpływać na utratę wagi, utrzymanie masy ciała, a nawet nieznacznie zwiększyć liczbę spalanych kalorii dziennie. Ponadto picie wody przed posiłkiem zmniejsza apetyt. Ważne – wybieraj zwykłą wodę, a nie smakową. Jeśli chodzi o soki owocowe... Zacznij jeść owoce, zamiast je pić.

Odpowiednio przyrządzaj posiłki. A więc gotuj, piecz, grilluj, duś zamiast smażyć. Do każdego posiłku dorzuć trochę warzyw.

Zwiększ ilość białka. Białko na dłużej daje uczucie sytości. Poza tym pomaga budować masę mięśniową, a jak wiadomo – mięśnie zużywają w ciągu dnia więcej kalorii.

Rozważ suplementację. Zrób szczegółowe badania i dowiedz się czy twój organizm nie zmaga się z niedoborami, które mogą skutkować zwiększonym apetytem, ogólnym osłabieniem, apatią, problemami żołądkowymi. Może się okazać, że twoje złe wybory żywieniowe są podyktowane pewnymi zaburzeniami. Być może cierpisz na niedobór chromu, witamin z grupy B, witaminy D czy też kwasów omega-3.

Otwórz się na nowości. Chociaż raz w tygodniu ugotuj jedno nowe, zdrowe danie. Poza tym postaraj się przygotowywać posiłki w domu. Wyjdzie taniej i z całą pewnością zdrowiej.

Wybierz zdrowe tłuszcze. Tłuszcz jest nam potrzebny, ponieważ rozpuszczają się w nim niektóre witaminy. Wybieraj kwasy omega-3 i omega-6.

Więcej się ruszaj. Naprawdę wystarczy, że zaczniesz wykonywać 10 tysięcy kroków dziennie. Nie porywaj się na kilkugodzinne treningi, po prostu zacznij spacerować.



Czytaj także:

Ile trzeba spacerować, żeby schudnąć?