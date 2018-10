Chciał przebywać w „słoiku” przez 3 dni. Uciekł już po 15 godzinach

Kanadyjczyk Kurtis Baute zamknął się w szczelnym namiocie o powierzchni 3 na 3 metry we wtorek 23 października w Kolumbii Brytyjskiej. Przez cały czas o swoich wrażeniach informował na Twitterze, dodając do wpisów hasztag #KurtisInAJar (Kurtis w słoiku – red.).

Mężczyzna zmuszony został przerwać eksperyment po 15 godzinach ze względu na wysoki poziom CO2. Naukowiec zakładał, że spędzi w namiocie trzy dni, a obecne tam rośliny zdążą oczyszczać powietrze. Jak tłumaczył Baute po tym, jak wyszedł z namiotu, panowała zbyt pochmurna pogoda dla roślin. Z powodu braku promieni słonecznych marny był też proces fotosyntezy.