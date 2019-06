Kryzys męskości we współczesnym świecie

27 maja w restauracji Flaming & Co. miało miejsce wyjątkowe spotkanie poświęcone problemom związanym z męskością oraz ciekawostkom na temat preparatu do wypełniania Radiesse. Gościem specjalnym wydarzenia był dr hab. n. med. Dariusz Kałka, kardioseksuolog z Centrum Zdrowia Mężczyzny we Wrocławiu, który poruszył najciekawsze aspekty szeroko omawianego dziś kryzysu męskości i przybliżył temat zaburzeń erekcji, które okazują się pojawiać coraz wcześniej.

– Problem ten dotyczy połowy mężczyzn w naszym kraju. W tej sytuacji należy od razu udać się do androloga, ponieważ problemy z erekcją mogą być zapowiedzią, że w drobnych naczyniach tętniczych doszło do niepokojących zmian, które utrudniają przepływ krwi i za jakiś czas do tego samego dojdzie w naczyniach innych narządów, bardziej newralgicznych i bezpośrednio decydujących o życiu, jak mózg czy mięsień sercowy – mówił dr Dariusz Kałka.

W obronie męskości

Co zrobić, żeby nie zabijać męskości? Jak tłumaczył dr Dariusz Kałka, hipogonadyzm, czyli zaburzenia układu rozrodczego, wywołuje picie wody z plastikowych butelek, przebywanie w nowych samochodach czy świeżo wyremontowanych wnętrzach. Ponieważ ftalany i inne szkodliwe substancje zabijają testosteron, mężczyznom zaleca się, aby wykluczyli plastik i chemię, nie wprowadzali się do domu świeżo po remoncie, nie zmieniali co roku samochodu, a także ruszali się, uprawiali sport i dobrze się odżywiali.

Gościem konferencji była także dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, dermatolog i właścicielka warszawskiej kliniki Viva-Derm, która opowiedziała o preparacie Radiesse. Wszak współcześni mężczyźni mają zdefiniowane marzenia, a wśród nich znajduje się twarz „macho”, czyli mocna i zdecydowana. Efekt ten można osiągnąć za pomocą wypełniacza Radiesse, który dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska stosuje od wielu lat, z ogromnym powodzeniem i zadowoleniem pacjentów.

Co może preparat Radiesse?

Radiesse, czyli hydroksyapatyt wapnia, świetnie sprawdza się nie tylko w wypełnianiu bruzd, ale i w rzeźbieniu „męskiej” żuchwy (tzw. szczęka Brada Pitta). Preparat pozwala osiągnąć naturalne i nieprzerysowane efekty w modelowaniu najistotniejszych partii twarzy, wielopoziomowym odmładzaniu skóry oraz zabiegach wolumetrycznych. Wykorzystany w nim hydroksyapatyt wapnia pobudza produkcję włókien kolagenowych w skórze, które tworzą strukturę podporową skóry.

A co z bólem, którego obawiają się mężczyźni myślący o zabiegu? Preparat zawiera znieczulającą lidokainę, a jakby tego było mało, preparat podaje się poprzez tak małe wkłucia, że zabieg nie pozostawia żadnych widocznych śladów. Radiesse skutecznie podkreśla rysy twarzy, modeluje jej kontur, a do tego pozwala wypełnić policzki czy powiększyć podbródek i to z efektem utrzymującym się aż do 12 miesięcy.