Korytarz życia, czyli jak przepuszczać pojazdy uprzywilejowane. Wielu kierowców nadal nie rozumie

Resort infrastruktury pracuje nad tym, aby prawnie uregulować to, jak tworzy się korytarz życia. Do tych wytycznych kierowcy będą musieli dostosować się, jak do każdego innego przepisu drogowego. Jeśli tego nie zrobią mogą zostać ukarani. Zasada jest prosta. Kierowcy z lewego pasa mają zjeżdżać na lewo, a ci ze środkowego i prawego na prawo.

Aktualnie coraz więcej kierowców pamięta o konieczności tworzenia korytarza życia. Problem w tym, że wielu z nich zjeżdża na tę stronę ulicy, która z różnych względów bardziej mu odpowiada. To powoduje znaczny chaos na drodze i w efekcie samochód uprzywilejowany i tak musi jechać slalomem. Nowe regulacje rozwiążą ten problem (jeśli oczywiście informacje dotrą do kierowców, a ci będą stosować się do zasad).

– W momencie kiedy nam każdy kierowca zajedzie drogę, to jest każde kilkanaście sekund straty. Na dojeździe rzędu 10 km poza obszarem zabudowanym jest to straszna różnica, która może zaważyć na czyimś życiu – powiedział Mariusz Jakubowski.

