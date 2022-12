Picie ciepłej wody – na co pomaga? Poznaj 9 korzyści

Wśród wielu mitów dietetycznych panuje przekonanie o zbawiennym wpływie picia szklanki wody na czczo. Wśród współczesnych pomysłów dotyczących zdrowego odżywiania i dbania o siebie pojawił się kolejny, który nie tylko ma na celu nawodnienie organizmu, ale także dodatkowe pozytywne aspekty płynące z nieco podwyższonej temperatury wypijanego płynu, jednak nie wyższej, niż 60 stopni Celsjusza. Picie ciepłej wody to więc nie tylko ugaszenie pragnienia, ale szereg korzyści prozdrowotnych, które możemy osiągnąć, sięgając jedynie po małą szklankę płynu.

Dlaczego Chińczycy piją gorącą wodę?

Picie wrzącej wody jest rozpropagowane w Chinach. Mieszkańcy tego kraju wierzą, że w gorącej wodzie znajduje się energia, która pozwala przyspieszyć procesy zachodzące w organizmie. Picie ciepłej wody wg nich przyspiesza trawienie, zapobiega nadwadze i pomaga wchłaniać składniki odżywcze zawarte w pożywieniu.

Gorąca woda na zdrowie!

Podczas gdy woda pitna o dowolnej temperaturze może wspierać ogólne samopoczucie, ostatnimi czasy zaczęto przekonywać się, że picie podgrzanej wody zapewnia szereg dodatkowych korzyści zdrowotnych. Picie płynów o nieco wyższej temperaturze towarzyszy ludziom od tysięcy lat. Zapisały się liczne przykłady ludowych podań o tym, jak podgrzana woda może poprawić zdrowie. Naukowcy jednak dopiero teraz zaczęli badać zalety picia takiej wody. Wyniki badań okazują się zaskakująco korzystne dla zwolenników napoju. Poznaj szereg korzyści i pij na zdrowie!

Co daje picie ciepłej wody?

Ciepła woda ma wiele zalet:

łagodzi objawy przeziębienia – pomaga w zmniejszeniu podwyższonej temperatury ciała

wdychanie pary wspiera leczenie zapalenia zatok

picie ciepłego płynu nawilży gardło

pijąc ciepłą wodę, unikniemy nieestetycznie wyglądających suchych i szorstkich plam na ciele

wspomaga proces spalania kalorii

szybko poprawi krążenie, ponieważ ciepło zwiększa przepływ krwi

zaspokaja uczucie głodu

pomaga w regulacji wypróżnień

zapobiega starzeniu

Korzyścią z picia wody jest nie tylko ugaszenie pragnienie, ale i nierzadko zwalczenie porannego bólu głowy, który może wynikać z odwodnienia. Czasem wystarczy napić się ciepłej wody, by uniknąć tabletek przeciwbólowych.

Jaką wodę warto pić?

Aby cieszyć się zaletami prozdrowotnymi takiego napoju, warto dodać do wody miód oraz cytrynę. Miód zadziała jak naturalny antybiotyk, nawilży błony śluzowe gardła, a cytryna wspomoże oczyszczanie organizmu. Równowaga pomiędzy elektrolitami zostanie osiągnięta, gdy dodamy szczyptę soli do tego napoju, ale nie jest to konieczne.

Procesy trawienne wkroczą na nowe obroty

Jeżeli nie pijesz w ciągu dnia wystarczających ilości wody, jelito cienkie absorbuje większość wody dostarczanej wraz z jedzeniem i piciem. Powoduje to odwodnienie i może mieć wpływ na problemy z wypróżnianiem. Długotrwałe odwodnienie o znamionach przewlekłości może przyczynić się do powstawania bolesnych zaparć. Zaparcia z kolei wywołują bolesne ruchy jelit i szereg innych problemów, takich jak hemoroidy i wzdęcia. Picie ciepłej wody pomaga szybciej trawić żywność niż picie zimnej lub ciepłej wody. Pomaga je rozpuszczać i rozdrabniać. Zmniejsza ponadto ryzyko wystąpienia zaparć poprzez pomoc w regularnym wypróżnianiu się.

Organizm pozbędzie się toksyn

Gorąca woda może pomóc organizmowi w detoksykacji. Kiedy woda ma temperaturę odpowiednią do tego, by podnieść ogólną ciepłotę ciała, może powodować również pocenie się. Aktywuje się wówczas cały układ hormonalny. Proces ten pozwala wydalić toksyny i oczyścić pory. Jest to przydatne zwłaszcza w miejscach, gdzie występuje duże zanieczyszczenie powietrza.

Praca naczyń krwionośnych znacząco się polepszy

Ciepła woda jest środkiem rozszerzającym naczynia krwionośne, co oznacza, że takie jej działanie umożliwia poprawę ogólnego krążenia krwi w organizmie. Rozszerzają się żyły i tętnice, krew dopływa szybciej i sprawniej do poszczególnych narządów. Dzięki temu możliwe jest szybsze i bardziej efektywne rozluźnieni mięśni, na przykład po długotrwałym wysiłku fizycznym, a ponadto zmniejszenie dolegliwości bólowych, płynących z ich przeciążenia. Nie są to długotrwałe efekty, jednak warto usprawnić przepływ krwi do mięśni i narządów nawet na chwilę – organizm podziękuje ci za to wydolną pracą. Podobne działanie może przynieść również kąpiel w umiarkowanie gorącej wodzie. Oba zabiegi przynoszą także uczucie ulgi i relaksu, a dzięki temu wpływają na zdrowy i spokojny sen.

Schudniesz!

Wielokrotnie zauważano, że picie dużych ilości wody pomaga schudnąć. Może to częściowo wynikać z faktu, że woda zwiększa poczucie wypełnienia żołądka przy spożywaniu posiłków. Woda wspiera również organizm w absorpcji składników odżywczych i wypłukuje zbędne produkty przemiany materii. Badanie opublikowane w 2003 r. wykazało, że przejście z picia zimnej wody na jej podgrzaną wersję może nawet zwiększyć utratę wagi! Naukowcy odkryli ponadto, że picie 500 ml wody przed posiłkiem zwiększa metabolizm o 30 procent. Podniesienie temperatury wody z 22 do 37 stopni natomiast spowodowało wzrost metabolizmu aż o 40 procent. Przyspieszenie było notowane nawet do 40 minut po wypiciu wody. Gorąca woda zmusza organizm do regulacji podniesionej temperatury ciała, co aktywuje procesy przemiany materii. Poprawia ponadto skurcze jelit w celu usunięcia niestrawionych resztek pokarmowych, które powodują wzdęcia.

Pozbędziesz się bólu

Gorąca woda wraz z poprawą krążenia lepiej dostarcza krew, szczególnie do nadszarpniętych po treningu mięśni. Niekiedy sportowcy po treningach stosują termofory z ciepłą wodą lub okłady o wysokiej temperaturze, by zmniejszyć uczucie bólu. Warto jednak uważać, ponieważ może to spowodować skrajnie przeciwne odczucia.

Unikniesz przeziębień i odetkasz zatoki

Ten efekt nie wymaga wprawdzie picia wody, lecz wykorzystuje jej temperaturę. Gorąca woda wytwarza parę. Kiedy wykonujesz głęboki wdech tej pary, trzymając kubek gorącej wody, odczuć natychmiastową ulgę dzięki odetkaniu zatok, a dzięki temu także złagodzić ból głowy, który pochodzi od zatok. Gorąca woda pozwoli także ogrzać obszar na szyi i górnej części tułowia, w obrębie którego występują błony śluzowe nosa. Złagodzisz ból gardła spowodowany nagromadzeniem śluzu i wykrztusisz go sprawniej. Ten efekt możesz wykorzystać w walce z objawami przeziębieniowymi.

Chętnie wypijesz kawę lub herbatę. Dla zdrowia, oczywiście!

Ciepła woda w połączeniu z kawą lub herbatą może przynieść dodatkowe korzyści zdrowotne. Zawarta w nich kofeina może wprawdzie przyczynić się do odwodnienia organizmu, zwłaszcza, kiedy jest dostarczana do organizmu w dużych dawkach. Jednak spożywana z umiarem daje także pewne korzyści zdrowotne.

Badania opublikowane w 2017 r. wykazały związek zachodzący między spożywaniem kawy z wydłużeniem życia. Inne badania wykazały związek między umiarkowanym spożyciem kawy a zmniejszonym ryzykiem choroby Parkinsona, niektórych nowotworów i chorób wątroby, cukrzycy typu 2, a także kłopotów z sercem. Herbata natomiast może zmniejszyć ryzyko udaru, chorób serca, cukrzycy typu 2 i chorób wątroby.

Odstresujesz się

Filiżanka ciepłej wody może wykazywać działanie kojące. Spożywanie gorących płynów, takich jak herbata i kawa może obniżyć stres i zmniejszyć uczucie niepokoju. Niektóre korzystne efekty są wprawdzie wynikiem spożycia kofeiny, jednak ciepło również odgrywa tu znaczącą rolę. Dodaj do herbaty lub kawy odrobinę ciepłego mleka, a uzyskasz jeszcze lepsze rezultaty!

Zapobiegniesz starzeniu się

Ciepła woda oczyszcza pory skóry, a także wspiera usuwanie toksyn z organizmu. Taki napój wypłukuje szkodliwe toksyny, a woda odmładza komórki skóry. Regularne picie ciepłej wody zapobiega procesom starzenia się, a także wspomaga regenerację naskórka. Jedna szklanka wody wypita na czczo, a tyle korzyści!

Gorąca herbata a rak?

Zbyt ciepła herbata – o temperaturze wyższej niż 60 stopni Celsjusza – wypijana w ilości nawet 700 ml dziennie może dwukrotnie zwiększyć możliwość zachorowania na raka przełyku. Ryzyko to jest wyższe nawet o 90 procent w porównaniu do osób, które piją jej mniej, a ich napój ma niższą temperaturę. Badanie takie przeprowadzono na ponad 50 tysiącach osób. Członkowie grupy badawczej mieli od 40 do 75 lat. W latach 2004-2017 wykryto w niej ponad 300 przypadków nowych zachorowań. Dotyczy to również innych pokarmów oraz napojów o temperaturze wyższej niż 60 stopni Celsjusza.

Czytaj też:

Zielona herbata wspomaga odchudzanie. Fakt czy mit? Jak ją pić, żeby odczuć jak najwięcej korzyści?Czytaj też:

Jak poprawić sylwetkę bez większych wyrzeczeń? 7 nieoczywistych porad