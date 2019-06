Domowe sposoby na poparzenia słoneczne

Oparzenia słoneczne mogą skutecznie zepsuć urlop oraz doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. W zależności od stopnia uszkodzenia skóry wymagają nie tylko łagodzenia nieprzyjemnych objawów, ale także leczenia. Jak łagodzić zaczerwienienie i pieczenie skóry domowymi sposobami?

Jak przygotować się do opalania?

O oparzenia słoneczne nietrudno. Czasami wystarczy jedynie krótka chwila na słońcu, aby po kilku godzinach zacząć odczuwać dotkliwe pieczenie i zauważyć wyraźne zaczerwienienie skóry. Na oparzenia słoneczne najbardziej narażone są dzieci oraz osoby z jasną karnacją, jednak mogą one przydarzyć się każdemu zwłaszcza na początku sezonu letniego, kiedy nasza skóra po zimie jest szczególnie wrażliwa na działanie promieni UV.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że każde wyjście na słońce bez wcześniejszego zabezpieczenia skóry kremem z wysokim filtrem może skończyć się poparzeniem słonecznym. Co więcej, każde kolejne poparzenie skóry zwiększa ryzyko rozwoju czerniaka, więc nie należy korzystać z uroków opalania w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny dla skóry.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia poparzeń słonecznych, konieczne jest:

unikanie przebywania na pełnym słońcu w godzinach od 10 do 16,



stosowanie kremów z wysokim filtrem UV A i UV B (minimum 30),



stopniowe przygotowywanie skóry do opalania,



unikanie długiego przebywania w pełnym słońcu, które może skończyć się nie tylko poparzeniem skóry, ale także udarem cieplnym.



Trzeba pamiętać, aby krem z filtrem aplikować na skórę zgodnie z zaleceniami jego producenta i na około 30 minut przed wyjściem na słońce; ryzyko wystąpienia oparzeń słonecznych redukuje zastosowanie specjalnego kosmetyku lub leku po opalaniu, który zapewnia właściwe nawilżenie skóry np. środka z d-panthenolem.

Stopnie oparzeń słonecznych

W przypadku oparzeń słonecznych najczęściej mamy do czynienia z uszkodzeniami skóry I i II stopnia. Oparzenia słoneczne III stopnia zdarzają się stosunkowo rzadko.

Oparzenia I stopnia powodują zaczerwienienie skóry po opalaniu oraz nieprzyjemne pieczenie, spowodowane uszkodzeniem powierzchniowej warstwy skóry. W tym przypadku domowe sposoby łagodzenia skutków poparzenia słonecznego sprawdzają się najlepiej.

Oparzenia słoneczne II stopnia są znacznie poważniejsze, bo dotyczą zarówno powierzchniowej, jak i głębszej warstwy skóry. W tym przypadku występuje nie tylko zaczerwienienie i pieczenie, ale także dotkliwy ból i pęcherze na skórze.

Poparzenia słoneczne II stopnia wymagają konsultacji lekarskiej, bo mogą łatwo ulegać zakażeniom bakteryjnym.

Domowe sposoby na poparzenia słoneczne

Istnieje kilka skutecznych sposobów na łagodzenie skutków poparzenia słonecznego. Są one jedynie pierwszą pomocą i jeżeli nie przyniosą poprawy, trzeba skonsultować się z lekarzem.

1. Chłodne okłady po opalaniu

Chłodny okład np. ze zwilżonego wodą ręcznika pomaga odprowadzić ze skóry nadmiar ciepła i sprawdzi się przede wszystkim w przypadku lekkich poparzeń słonecznych. Warto pamiętać, aby nie chłodzić skóry słoną wodą morską, wodą z zanieczyszczonych akwenów oraz nie przykładać na skórę okładów o wyjątkowo niskiej temperaturze; nie należy też chłodzić skóry poprzez wejście do zimnej wody, bo może to spowodować szok termiczny.

2. Aloes na poparzenia słoneczne

Sok z aloesu szybko łagodzi pieczenie oraz działa antyseptycznie. Pomaga on zapobiegać zakażeniom bakteryjnym oraz wspomaga regenerację skóry. Aby szybko odczuć ulgę w nieprzyjemnych dolegliwościach, wystarczy wycisnąć sok z liścia aloesu i rozsmarować go na poparzonej skórze (działa także w przypadku poparzeń wrzątkiem). Czynność należy powtarzać co kilka godzin.

3. Maślanka na poparzenia słoneczne

Naturalne, fermentowane napoje mleczne (kefir, maślanka, zsiadłe mleko, jogurt naturalny) to jeden z najstarszych sposobów na oparzenia słoneczne. Zawierają one cenne dla skóry witaminy (A i E), przywracają właściwy poziom pH oraz pomagają obniżyć temperaturę tkanek. Okład np. z gazy zamoczonej w chłodnym kefirze szybko łagodzi zaczerwienienie i pieczenie skóry.

4. Surowe ziemniaki

Okład ze startych, surowych ziemniaków i odrobiny tłoczonej na zimno oliwy także przynosi szybką ulgę i pomaga zmniejszyć nieprzyjemne dolegliwości. Ziemniaki nawilżają skórę oraz łagodzą jej podrażnienia.

