Domowe sposoby na ból gardła – czym je nawilżać, a co najlepiej łagodzi ból?

Płukanie gardła wodą utlenioną, roztworem sody oczyszczonej oraz soli jest bardzo popularne i w większości przypadków przynosi szybką ulgę w dolegliwościach bólowych, a także pozwala zmniejszyć stan zapalny i zapobiec dalszemu rozwojowi infekcji. Okazuje się jednak, że nie wszyscy lekarze polecają takie metody walki z infekcjami gardła. Poznaj za i przeciw stosowaniu starych, domowych sposobów na ból gardła.

Przyczyny bólu gardła

Ból gardła jest jednym z pierwszych objawów infekcji wirusowych oraz bakteryjnych. Zanim się pojawi, może dokuczać nam nieprzyjemne uczucie suchości w gardle, drapanie, które powoduje kaszel oraz chrypka. O tym, czy mamy do czynienia z wirusami, czy bakteriami możemy przekonać się, nie tylko robiąc wymaz z gardła, ale także obserwując swój organizm, bo infekcje bakteryjne najczęściej przebiegają z wysoką gorączką.

W przypadku lekkich infekcji wirusowych gardło jest jedynie lekko zaczerwienione i mogą pojawiać się na nim wyraźnie widoczne naczynia krwionośne; infekcje bakteryjne najczęściej powodują silne przekrwienie gardła oraz surowicze i ropne nacieki, które mogą występować także na migdałkach.

Rozprzestrzeniające się patogeny przyczyną bólu gardła

Ból gardła bardzo często jest spowodowany rozprzestrzenianiem się infekcji wirusowej lub bakteryjnej. Drobnoustroje, które wnikają w błonę śluzową gardła, drażnią ją, wywołując ból. Niekiedy ból gardła może być spowodowany katarem ściekającym po tylnej ścianie gardła. W takiej sytuacji ból nie minie, dopóki nie pozbędziemy się kataru.

Na ból gardła zazwyczaj nie stosuje się antybiotyków - chyba że mamy do czynienia z anginą ropną. W tym wypadku konieczne jest wykonanie wymazu z gardła, który pozwoli ocenić z jakimi bakteriami mamy do czynienia (najczęściej paciorkowcem). Tylko na takiej podstawie uda się dobrać skuteczne antybiotyki. Ból gardła przy anginie jest jednak inny niż przy przeziębieniu czy infekcji wirusowej. Zazwyczaj jest bardzo silny, na migdałkach widać ropny nalot. Oprócz tego występuje wysoka temperatura, bóle mięśni i objawy infekcji ogólnej.

Czym jest zapalenie gardła?

Czym innym od anginy jest zapalenie gardła. Stan zapalny błony śluzowej gardła często jest wywołany zakażeniem wirusowym. Powoduje trudności w przełykaniu śliny i pokarmów, pieczenie i drapanie w gardle, suchość w gardle, chrypę, suchy kaszel. Infekcja mija po kilku dniach, ale warto stosować sprawdzone domowe sposoby, które pomogą złagodzić objawy choroby. Pomocne są ciepłe napoje, zwłaszcza z sokiem malinowym, imbirem czy miodem, dzięki którym można nawilżyć gardło. Oprócz tego warto korzystać z płukania gardła, dzięki czemu infekcja szybciej mija.

Objawy bólu gardła

Ból gardła charakteryzuje:

chrypka



ból przy przełykaniu

suchość w gardle

suchy kaszel

trudności z przełykaniem śliny

Ból gardła a katar

Ból gardła często jest powiązany z katarem. Wydzielina spływająca po tylnej ścianie gardła, drażni śluzówkę, przez co powoduje jej obrzęk i zaczerwienienie. To sprawia, że gardło zaczyna boleć, pojawia się ból przy przełykaniu śliny czy pokarmów.

Aby pozbyć się drapania w gardle, warto najpierw zwalczyć katar. Pomocne okażą się inhalacje z soli fizjologicznej, tymianku lub majeranku. Warto też dużo pić, regularnie wietrzyć mieszkanie, a także nawilżać powietrze.

Tym, na co należy zwrócić uwagę, jest również higiena. Większość infekcji spowodowanych jest działaniem wirusów, dlatego aby się ich pozbyć, przestrzegaj zasad higieny: regularnie myj ręce, wyrzucaj chusteczki higieniczne, stosuj własne naczynia i sztućce. To proste zasady, a jednak bardzo skuteczne, które chronią nas przed wnikaniem wirusów.

Domowe sposoby na ból gardła

Płukanie gardła to doskonale znany i praktykowany od wielu dziesięcioleci sposób na łagodzenie bólu gardła. W tym celu najczęściej stosuje się wodny roztwór 3% wody utlenionej, roztwór sody oczyszczonej, roztwór soli kuchennej oraz napary ziołowe.

Świetnie sprawdzą się napary z kory dębu czy rumianku lub szałwii, którymi możemy płukać jamę ustną. Jeśli zaczyna nas boleć gardło, warto wprowadzić te sposoby jak najszybciej, by nie dać rozwinąć się infekcji. Płukanki działają przeciwzapalnie i mogą złagodzić zapalenie błony śluzowej w gardle. Mają też właściwości przeciwbakteryjne, przez co eliminują rozwój bakterii, dodatkowo zmniejszają obrzęk błony śluzowej i łagodzą podrażnienia. Płukanie gardła to jeden z lepszych sposobów na chrypkę i przeziębienie.

Płukanie gardła wodą utlenioną

Woda utleniona wykazuje działanie antyseptyczne, dlatego okazuje się skutecznym sposobem na objawy infekcji bakteryjnych oraz grzybiczych. Roztwór przygotowany z łyżeczki 3% wody utlenionej oraz połowy szklanki letniej, przegotowanej wody sprawdza się także w przypadku zapalenia dziąseł i paradontozy, jednak stosowany zbyt często może powodować podrażnienie śluzówki oraz przerost brodawek podjęzykowych. Jeżeli po 3 dniach kuracji nie zauważymy jej efektów, to trzeba udać się do lekarza.

Płukanie gardła sodą oczyszczoną

Domowe sposoby na ból gardła to też płukanie gardła sodą oczyszczoną. Roztwór przygotowany ze szklanki przegotowanej wody oraz łyżeczki sody oczyszczonej działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i antyseptycznie. Pomaga łagodzić objawy infekcji, jednak także może powodować podrażnienia i nasilać stan zapalny. Stosując sodę oczyszczoną na ból gardła, warto pamiętać o tym, aby nie przesadzać z jej ilością i nie stosować roztworu o wysokim stężeniu, który może doprowadzić do pojawiania się dodatkowych objawów bólowych oraz podrażnienia nie tylko błony śluzowej gardła, ale także języka i dziąseł.

Płukanie gardła wodą z solą

Sól kuchenna jest równie często stosowana na ból gardła. Roztwór wodny soli (1 łyżeczka soli rozpuszczona w 1/3 szklanki letniej wody) pomaga zmniejszyć stan zapalny, zredukować ból oraz ograniczyć aktywność powodujących infekcję bakterii. Co więcej, roztwór wody i soli pomaga zredukować opuchliznę gardła, więc przyczynia się do szybszego ustania problemów z przełykaniem oraz pomaga przy powiększonych migdałkach. I w tym przypadku mogą wystąpić skutki uboczne w postaci podrażnienia błony śluzowej oraz zaostrzenia się objawów infekcji.

Czym płukać gardło – wodą utlenioną, solą, sodą oczyszczoną?

Każdy z powyższych sposobów na ból gardła ma swoje wady i zalety. Zastosowane wcześnie, przy pierwszych objawach infekcji, mogą zatrzymać jej rozwój i przynieść szybką ulgę, jednak warto pamiętać, o możliwości wystąpienia efektów ubocznych kuracji w postaci zaostrzenia objawów bólowych i wystąpienia podrażnień śluzówki.

Problemy z gardłem może także zmniejszyć korzystanie z ziołowych płukanek. Warto przy pierwszych objawach infekcji zastosować płukankę z szałwii, rumianku, tymianku lub goździków, które wykazują działanie antyseptyczne, znieczulające i łagodzące oraz redukują stan zapalny.

Co jeszcze łagodzi ból gardła?

Domowe sposoby na ból gardła to również płukanki. Warto sięgnąć po płukanki z kory dębu, która wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Kora dębu pomaga dość szybko pozbyć się bólu gardła. Dobrą metodą jest również picie siemienia lnianego, które nawilża gardło i powleka je warstwą ochronną.

Oprócz tego pomocne są wszelkie ciepłe napoje, które ułatwiają przełykanie i nawilżają błonę śluzową gardła. Sprawdzają się ciepłe herbaty malinowe z sokiem, cytryną, miodem czy imbirem. Warto też pić ciepłą wodę - nawadnianie w czasie infekcji wirusowej odgrywa ważną rolę. Dzieciom można podawać ciepłe mleko z kurkumą i miodem (ale tylko starszym dzieciom). Tzw. złote mleko wykazuje szereg właściwości przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych, dzięki którym stymuluje do pracy układ odpornościowy.

Dobrym sposobem na walkę z infekcją jest także czosnek oraz cebula. Są to naturalne antybiotyki, które wspierają pracę układu immunologicznego.

Co zrobić, gdy boli gardło?

Oprócz powyższych domowych sposobów, z bólem gardła można walczyć jeszcze inaczej. Często powoduje go suche powietrze, warto zatem dokładnie wietrzyć mieszkanie i sypialnię przed nocnym wypoczynkiem. W okresie grzewczym można korzystać z nawilżaczy powietrza lub kłaść na grzejnikach mokre ręczniki. Warto także każdego dnia spacerować, nawet wtedy gdy jest zimno. Świeże powietrze oczyszcza błony śluzowe i ułatwia oddychanie. W czasie przeziębienia, objawiającego się katarem i bólem gardła, obkurcza śluzówkę, co pomaga oddychać. Warto zatem spacerować jak najczęściej, a infekcja wirusowa (bez gorączki) nie wyklucza spacerów.

Domowe sposoby na ból gardła i chrypkę - nawilżaj błony śluzowe

W czasie infekcji wirusowej warto też nawilżać błonę śluzową gardła. Można to robić nie tylko za pośrednictwem ciepłych napojów czy naparów (np. z siemienia lnianego). Dobrą metodą są również pastylki na gardło, które powlekają je warstwą ochronną, dzięki czemu eliminują ból przy przełykaniu śliny. Ssanie tabletek łagodzi ból gardła i pozostawia na nim ochronny film. Pomocne są również syropy (np. z porostu islandzkiego), które wykazują takie samo działanie.

Domowe sposoby na ból gardła i chrypkę - nie forsuj organizmu

Ból gardła, choć wydaje się lekką infekcją, jest wskazaniem do zwolnienia tempa. Warto w tym czasie dać organizmowi odpocząć, wyleżeć infekcję, dzięki czemu ona szybciej minie. Skuteczne domowe sposoby na ból gardła to nawadnianie, wypoczynek, inhalacje i ciepłe kąpiele ziołowe lub z dodatkiem soli morskiej.

Warto jednak zdać sobie sprawę, że stosując domowe sposoby na ból gardła, nie sprawimy, że dolegliwości bólowe znikną z dnia na dzień. Podrażnienie gardła może trwać do 7-10 dni, ale z każdym dniem infekcji sytuacja powinna się poprawiać. Jeśli ból gardła występuje dłużej warto udać się do lekarza. Chore gardło może mieć wiele przyczyn – czym innym jest bolące gardło z powodu infekcji wirusowej czy spływającego po tylnej ścianie gardła kataru, a czym innym ostry ból gardła wywołany infekcją bakteryjną. W każdej sytuacji jednak wskazany jest wypoczynek i odłożenie aktywności na później.

Gorączka i ból gardła: kiedy udać się do lekarza?

Jeśli po kilku dniach stosowania domowych sposobów ból gardła nie mija, warto udać się do lekarza. Być może mamy do czynienia z zapaleniem strun głosowych i konieczne jest skorzystanie ze specjalnie przygotowywanych w aptece środków do płukania gardła. Zazwyczaj jednak domowe płukanie gardła oraz spożywanie ciepłych napojów pomagają zwalczyć infekcję.

Do lekarza należy zgłosić się także wtedy gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka temperatura, bóle mięśni i objawy infekcji ogólnej. Może to oznaczać anginę ropną, chorobę, która wymaga antybiotykoterapii.

Przewlekły ból gardła

Sytuacją wartą wzmianki jest przewlekły ból gardła lub przewlekła chrypa. Jeśli mamy uczucie, że powoli tracimy głos, a chrypka zdarza nam się coraz częściej, warto oczywiście płukać chore gardło, ale należy skonsultować się też z lekarzem. Nieprzyjemne uczucie łaskotania czy suchości w gardle zdarza się zwłaszcza osobom, które pracują głosem, np. nauczycielom. W takiej sytuacji konieczne jest codzienne dbanie o gardło, odpowiednie nawadnianie go, a także dbanie o to, by powietrze w mieszkaniu nie było suche.

Nadwyrężanie strun głosowych może doprowadzić do tego, że gardło stanie się bardziej podatne na infekcje wirusowe. Warto zatem stosować profilaktyczne domowe płukanki (np. rozpuścić łyżeczkę soli w szklance wody) albo pić duże ilości ciepłych napojów z dodatkiem substancji naturalnie nawilżających gardło (np. miodu). Możemy przyrządzić syrop z cebuli, który jest naturalnym antybiotykiem albo pić każdego dnia siemię lniane, które znakomicie nawilża błony śluzowe, chroniąc je przed wysuszeniem. To dobre sposoby wykazujące działanie przeciwwirusowe, dzięki którym może zapobiec infekcjom.

Dobrze też pamiętać, że gardło mocno drażni dym papierosowy. Jeśli jesteśmy osobami niepalącymi, nie przebywajmy w zadymionych pomieszczeniach.

