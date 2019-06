Nadczynność tarczycy – 10 objawów, które powinny wzbudzić niepokój

Choroby tarczycy dotykają coraz więcej osób. Szacuje się, że na nadczynność tarczycy może cierpieć nawet 1-2% dorosłych Polek, bo choroba ta znacznie częściej występuje u kobiet. Objawy nadczynności są dość charakterystyczne, jednak osoby, które nie posiadają wiedzy na temat tego, w jaki sposób reaguje organizm na zaburzone wydzielanie hormonów tarczycy, mogą przez długi czas je bagatelizować. Poznaj 10 objawów, które powinny skłonić do wizyty u endokrynologa.

Na czym polega nadczynność tarczycy?

Z nadczynnością tarczycy mamy do czynienia wówczas, gdy gruczoł ten wytwarza zbyt dużą ilość hormonów. Dzieje się tak z kilku powodów – najczęściej nadczynność tarczycy spowodowana jest chorobą Gravesa-Basedowa, która należy do schorzeń autoimmunologicznych. Do innych przyczyn zwiększonego wydzielania hormonów tarczycy zalicza się m.in. obecność woli guzkowych nadczynnych; zdarza się, że nadczynność tarczycy rozwija się pod wpływem silnych przeżyć np. urazu psychicznego, niektórych chorób zakaźnych oraz jest związana z ciążą i menopauzą.

Warto wiedzieć, że nadczynność tarczycy może być także skutkiem nieprawidłowego leczenia niedoczynności tego gruczołu.

Objawy nadczynności tarczycy

Wydzielane przez gruczoł tarczycowy hormony T3 (trijodotyronina) oraz T4 (tyroksyna) wpływają na funkcjonowanie niemal całego organizmu, dlatego wszelkie zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy mogą dawać bardzo różne objawy.

Częste biegunki

Problemy żołądkowe najczęściej kojarzymy ze stresem, jednak w przypadku częstych biegunek winowajcą może być właśnie chora tarczyca, która wpływa na zwiększoną perystaltykę jelit oraz powoduje zaburzenia trawienne.



Nieregularne miesiączki

Tarczyca wpływa na funkcjonowanie układu rozrodczego, a zaburzenia miesiączkowania należą do grupy objawów, które pozwalają dość wcześnie zdiagnozować choroby tego gruczołu. Nieleczona nadczynność tarczycy sprzyja częstym cyklom bezowulacyjnym i powoduje problemy z zajściem w ciążę.



Drażliwość, nerwowość, skłonność do płaczu

Drażliwość oraz nerwowość i płaczliwość także należą do częstych objawów nadczynności tarczycy, a odpowiada za nie nadmierne pobudzenie układu nerwowego. Warto pamiętać, że objawy te mogą być mylone np. z objawami menopauzy lub zespołu napięcia przedmiesiączkowego.



Nadpobudliwość

Osoby, których tarczyca wydziela zbyt dużą ilość hormonów, są nadpobudliwe, mają problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, a także odczuwają nieuzasadniony, wewnętrzny niepokój.



Kołatanie serca

Kołatanie serca zdarza się czasami każdemu z nas, jednak w przypadku nadczynności tarczycy zaczyna utrudniać normalne funkcjonowanie, dlatego zawsze wymaga zdiagnozowania swojej przyczyny. Objaw ten ma związek z niekorzystnym wpływem nadmiaru hormonów na funkcjonowanie mięśnia sercowego.



Problemy ze snem

Problemy z zasypianiem oraz bezsenność także mogą wskazywać na zaburzenia w wydzielaniu hormonów tarczycy. Objawy te nie występuje u wszystkich chorych; mogą też ujawniać się okresowo, bo nadczynność tarczycy bardzo często przebiega z okresami zaostrzenia i remisji towarzyszących jej objawów.



Drżenie rąk

Drżenie rąk spowodowane np. silnym stresem jest normalną reakcją fizjologiczną organizmu, ale gdy towarzyszy nam przez cały czas, może wskazywać właśnie na nadczynność tarczycy. W przypadku osób starszych może być ono początkowo uważane za objawy choroby Parkinsona.



Uderzenia gorąca

Kojarzone często z menopauzą uderzenia gorąca także mogą wskazywać na nadmierne wydzielanie hormonów tarczycy. Osoby chore odczuwają ciągłe uczucie gorąca, nawet kiedy przebywają w niskiej temperaturze. Uderzeniom gorąca może towarzyszyć zaczerwienienie skóry twarzy oraz szyi.



Nadpotliwość

Równie częstym i charakterystycznym objawem nadczynności tarczycy jest nadmierna potliwość, spowodowana wzmożoną termogenezą oraz nadaktywnością gruczołów potowych.



Spadek masy ciała

Bardzo charakterystycznym objawem nadczynności tarczycy jest chudnięcie pomimo właściwego odżywiania i niestosowania diety niskokalorycznej. Utrata masy ciała związana jest ze znacznym przyśpieszeniem metabolizmu oraz zaburzeniami wchłaniania substancji odżywczych.