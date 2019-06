Wspólne projekty ABM i Narodowych Instytutów Zdrowia w USA

Problem prewencji oraz wczesnego wykrywania nowotworów, a także możliwych wspólnych projektów w tym zakresie był przedmiotem rozmów na Uniwersytecie Teksas – MD Anderson Cancer Center. W spotkaniach brali udział czołowi badacze, którzy podzielili się swoim doświadczeniem z przedstawicielami polskiej delegacji w zakresie prowadzenia projektów naukowych, edukacyjnych i badań klinicznych w tym obszarze. Znaczącym krokiem w kierunku rozwoju polskiej medycyny w tym zakresie jest podpisana w ostatni piątek umowa o współpracy w zakresie nowych technologii w leczeniu raka z centrum onkologicznym Uniwersytetu Teksas – MD Anderson Cancer Center w Houston.

Rozmowy z Departamentem Zdrowia i Opieki, Społecznej (DHHS), a także przedstawicielami Agencji Żywności i Leków (FDA) koncentrowały się na doświadczeniach amerykańskich w zakresie optymalizacji procesów wdrażania innowacji w medycynie. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele kluczowych polskich instytucji w zakresie wprowadzania nowych produktów leczniczych i urządzeń medycznych na rynek polski – Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Kolejne rozmowy prowadzone z Narodowym Instytutem Zdrowia (NIH), w tym m.in. z Narodowym Instytutem Serca, Płuc i Krwi (NHLBI) oraz Narodowym Instytutem Alergologicznym (NIA), a także Uniformed Services University of Health Sciences koncentrowały się na zagadnieniach wspólnych badań klinicznych, których część miałaby być realizowana z udziałem polskich pacjentów.

„Bliska współpraca z partnerami z wiodących amerykańskich ośrodków daje nam szansę na dostęp do najlepszych praktyk klinicznych i badawczych. Polscy naukowcy zyskają ogromną szansę na rozwój i dostęp do zasobów wiedzy, doświadczenia oraz badań naukowych, którymi dysponują instytucje w Stanach Zjednoczonych, co bezpośrednio ma szansę przełożyć się na dobro pacjentów” – podsumowuje Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Czytaj także:

Olej palmowy. Bojkotować czy certyfikować?