Rolling2Zwrotnik. Podopieczni Fundacji Rak’n’Roll wytyczą Rak’n’Roll Track

Rolling2Zwrotnik: kierunek Zwrotnik Raka

27. zawodników Rolling2Zwrotnik Team, 5 września wyruszy z Warszawy w czteromiesięczną podróż, obierając za cel Zwrotnik Raka w Saharze Zachodniej. Podczas dwunastu etapów sztafety, przejadą blisko

7 tys. km, odwiedzą 8 krajów i wyznaczą rowerowy Rak’n’Roll Track. Wyjątkowy szlak rowerowy będzie symbolem siły, radości i afirmacji życia, stanie się motywacją do leczenia i powrotu do zdrowia. Uczestnicy sztafety chcą w ten sposób wesprzeć każdego chorego w jego drodze przez raka. Ogółem w wyprawie rowerowej, zaplanowanej przez Strefę Przygód – organizatorów m. in. Biegów w Szczawnicy, weźmie udział 46 osób, w tym ekipa wspierająca sztafetę, personel pomocniczy, przedstawiciele Fundacji Rak’n’Roll. Zapraszamy do śledzenia przygotowań do wyprawy na stronie internetowej: www.rolling2zwrotnik.pl, na Facebooku i Instagramie.

Fundacja Rak’n’Roll po raz kolejny przełamuje stereotypy

Organizatorem wyprawy Rolling2Zwrotnik jest Fundacja Rak’n’Roll, która już od 10 lat podejmuje działania niosące pomoc, przełamując tabu związane ze sposobem mówienia o raku w Polsce. Wyprawa jest zwieńczeniem obchodów wyjątkowego roku, czasu podsumowań i odważnych planów, 10. roku Fundacji Rak’n’Roll: Dyszka bez zadyszki! „Rolling2Zwrotnik nie tylko kontynuuje projekt zapoczątkowany pierwszą ekspedycją na Zwrotnik Raka w 2012 roku. Dziś wyznaczamy Rak’n’Roll Track i przekazujemy naszym podopiecznym oraz wszystkim chorującym na raka pozytywną energię. Chcemy, aby Rak’n’Roll Track stał się inspiracją, marzeniem i motywacją każdego chorującego na raka. Pomagamy żyć dobrze, godnie i szczęśliwie pomimo choroby nowotworowej, a po jej przejściu realizować tak, wydawałoby się niemożliwe cele, jak przejechanie na rowerach Zwrotnika Raka” – mówi kierowniczka projektu, Monika Dąbrowska z Fundacji Rak’n’Roll.

Ania i Paweł: Biorą udział w wyprawie Rolling2Zwrotnik, ponieważ...

Wśród uczestników sztafety przygotowujących się i trenujących do wyprawy Rolling2Zwrotnik znajdują się także Ania z Torunia i Paweł z Warszawy. Ania zachorowała 10 lat temu, diagnozę raka piersi usłyszała w wieku niespełna 30 lat, już na etapie zaawansowanej choroby z przerzutami. Przeszła przez raka, realizując swoje marzenia. Jeszcze w trakcie leczenia zaczęła podróżować. Po chorobie wzięła udział w pierwszym rajdzie rowerowym Fundacji Rak’n’Roll na Zwrotnik Raka w 2012 roku, zdobyła Koronę Gór Polski, biega w biegach górskich i miejskich. Dziś mówi: „Biorę udział w wyprawie Rolling2Zwrotnik, ponieważ po raz drugi muszę zwyciężyć i stanąć na Zwrotniku”. Za Anię i wyleczenie wznowy choroby trzymają kciuki najbliżsi, w tym cała ekipa Fundacji. Paweł pięć lat temu przeżył, jak sam mówi, „najmniej romantyczne Walentynki”, podczas których miał operację raka prostaty. Życie nauczyło go pokonywania trudności – jego żona kilka lat wcześniej przeszła przez raka żołądka. Paweł wyzdrowiał, dziś nie tylko biega i pływa, ale szykuje się też do wyprawy Rolling2Zwrotnik pokonując codziennie, po pracy 30 km na rowerze. Zamierza wyznaczyć Rak’n’Roll Track na Zwrotnik Raka, ponieważ … „to wielkie wyzwanie, sprawdzenie siebie i możliwość przesunięcia granic. To również odkrycie nowych miejsc i okazja do poznania inspirujących ludzi”. Obiecał też ukochanej wnuczce, że opowie jej „czym tak naprawdę są raki”.

Rolling2Zwrotnik: w liczbach

27 zawodników sztafety, osób, które przeszły przez raka



19. osobowa ekipa wspierająca sztafetę



Blisko 4 miesiące rowerowego rajdu



12. etapów



Prawie 7000 km, 8 krajów



Pierwszy na świecie Rak’n’Roll Track



Drugi rajd rowerowy Fundacji Rak’n’Roll na Zwrotnik Raka



Fundacja Rak’n’Roll

Fundacja Rak’n’Roll działa od 2009 r. Powstała z inicjatywy Magdy Prokopowicz, która po swoich doświadczeniach z chorobą onkologiczną chciała pomóc innym kobietom w podobnej sytuacji.

Od początku celem fundacji było stworzenie nowej jakości w sposobie mówienia o raku, przełamywanie tabu związanego z tą chorobą, a także poprawa jakości życia chorych. Działania fundacji mają inspirować do pozytywnego myślenia, dostarczać przydatnych rozwiązań oraz zmieniać wizerunek choroby w szerszej świadomości społecznej.

W ciągu 10 lat istnienia zrealizowaliśmy wiele projektów, które pomogły przełamać schemat myślenia o raku i pomogły wielu osobom przejść przez chorobę w lepszy, godny sposób. Działalność Fundacji opiera się na pozytywnej energii, uśmiechu i radości życia. Działania fundacji można wesprzeć przekazując 1% podatku – KRS 0000 338 803, wpłatami na konto: Fundacja Rak'nRoll Wygraj Życie 73 1140 2017 0000 4502 1050 9042 lub wspierając nasze projekty – więcej informacji na stronie www.raknroll.pl.