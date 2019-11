Tak wyglądają płuca mężczyzny, który palił przez 30 lat. „Nadal masz odwagę sięgnąć po papierosa?"

U 52-letniego mężczyzny lekarze stwierdzili śmierć mózgu. Pacjent wcześniej wyraził chęć oddania swoich narządów do przeszczepu. Lekarze planowali więc usunięcie narządu, wykonanie jego szczegółowych badań, a następnie przeszczepienie płuc kolejnemu pacjentowi z listy oczekujących. Jak się jednak okazało, już w trakcie zabiegu pobierania płuc dla lekarzy stało się jasne, że narząd nie będzie mógł zostać przeszczepiony.

Na filmie, który jest nazywany przez użytkowników mediów społecznościowych „najlepszą reklamą antynikotynową” widać doktora Chena Jingyu i jego zespół transplantologów. 52-latek palił papierosy przez 30 lat, co nie pozostało bez wpływu na stan jego płuc, które – co widać na nagraniu – są czarne. Gdy jeden z lekarzy odchyla ich części widać różowawe fragmenty prezentujących się zdrowo komórek. Jak informuje The Mirror, nagranie zostało odtworzone już ponad 25 milionów razy. „Spójrz na te płuca. Nadal masz odwagę sięgnąć po papierosa?" – pytał dr Chen Jingyu.

