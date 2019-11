Otworzono pierwszy na świecie bank nasienia dla nosicieli HIV. Jest już trzech dawców

Dawcami mogą zostać mężczyźni, którzy są zarażeni wirusem, ale poddają się leczeniu i HIV jest u nich „wręcz niewykrywalny”. „Sperm Positive” zostało założone przez trzy organizacje charytatywne. Body Positive, New Zealand Aids Foundation i Positive Women Inc poprzez swoje działania chcą walczyć ze stygmatyzacją osób zarażonych HIV. Chcą też edukować społeczeństwo w kwestii możliwości przenoszenia wirusa. O inicjatywie stało się głośno zaledwie kilka dni przed Światowym Dniem AIDS, który jest obchodzony 1 grudnia.

Co ciekawe, do banku nasienia zdążyło się już zapisać trzech dawców. Bank nasienia podkreśla, że mężczyźni są nosicielami HIV, ale „po skutecznym leczeniu, które zapobiega przenoszeniu wirusa”. Jednym z dawców nasienia jest Damien Rule-Neal. Mężczyzna w wywiadzie dla Radio New Zeland przyznał, że z powodu swojej choroby był dyskryminowany. Gdy ujawnił szefowi na co choruje, miał być zastraszany. Ostatecznie odszedł z pracy.

Sperm Positive będzie funkcjonowało jako platforma za pośrednictwem, której można się skontaktować z potencjalnym dawcą – podaje BBC. Gdy obie strony zgodzą się na przeprowadzenie zabiegu, wówczas firma przekieruje ich do jednej z klinik płodności, w której zostanie on wykonany.

