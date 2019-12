Natalia Siwiec nominowana do „Biologicznej Bzdury Roku”. Chodzi o jej słowa o czerniaku

Pomysłodawcą konkursu „Biologiczna Bzdura Roku” jest Łukasz Sakowski. Biolog śledzi wypowiedzi naukowców oraz znanych osób i piętnuje pseudonaukowe stwierdzenia, które niejednokrotnie wygłaszają z przekonaniem. Co roku blog „To tylko teoria” zbiera najbardziej absurdalne wypowiedzi z wielu dziedzin – biologii, chemii, medycyny, dietetyki, a także psychologii. Tym razem wysokie miejsce w konkursie „Biologiczna Bzdura Roku” ma szansę zająć Natalia Siwiec za wypowiedź dotyczącą czerniaka.

Natalia Siwiec nominowana do „Biologicznej Bzdury Roku”

O Natalii Siwiec stało się głośno, gdy została okrzyknięta Miss Euro. Na co dzień pracuje jako modelka, a przygotowania do jej licznych zleceń można śledzić w mediach społecznościowych. W maju modelka na Instagramie zamieściła post, w którym napisała o promieniowaniu UV. „Nie ma dowodów naukowych potwierdzających, że czerniak występuje od słońca. Ani dowodów, że promieniowanie UV zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia raka skóry” – napisała wówczas modelka. I to właśnie za te słowa została nominowana do konkursu „Biologiczna Bzdura Roku”.

Kto jeszcze został nominowany?

Oprócz Natalii Siwiec poznaliśmy dotychczas dwie inne nominacje. „Szczepionki wiadomo, że zabijają. W znaczącym procencie zawierają trucizny” – za te słowa nominację otrzymał podróżnik Wojciech Cejrowski. „Kryształ Górski jest kamieniem o najsilniejszym działaniu oczyszczającym. Ma właściwości ochronne, stanowi tarczę odbijającą negatywne wibracje zawiści. Woda kryształowa wzmacnia pamięć, nadaje jasności myślom, podnosi nastrój, ułatwia koncentrację” – to z kolei wypowiedź blogerki modowej Jessici Mercedes, za którą dostała nominację

