„Marzyłam, że to będę ja”. 29-latka opowiada o walce z anoreksją

„Boże Narodzenie sześć lat temu kontra Boże Narodzenie teraz” – napisała Daniel van Kay. Kobieta do postu na Instagramie dołączyła zestawienie zdjęć, na których widać, w jaki sposób zmieniło się jej ciało. „Z ręką na sercu: nigdy nie udostępniałam tego typu zdjęć, aby wywołać efekt szoku. Opublikowałam je, ponieważ chciałam zwiększyć świadomość i mam nadzieję, że to zmotywuje chociaż jedną osobę” – dodała Daniel, która zmagała się z anoreksją.

„Rozmawiałam z wieloma osobami z zaburzeniami odżywiania w ciągu ostatnich kilku lat i chociaż większość z nas ma podobne myśli i działania, nie oznacza to, że zawsze wszystko dzieje się tak samo. Istnieje mnóstwo nietypowych zaburzeń odżywiania, więc miej to na uwadze” – napisała. Daniel van Kay zaznaczyła, że osoby chore wyszukują najszczuplejszych w tłumie i się z nimi porównują. „To ciągła, wyczerpująca konkurencja. Kiedyś szukałam zdjęć »przed i po« dziewcząt, którym udało się uratować i nie mogłam przestać marzyć o tym, że pewnego dnia to będę ja” – wyznała szczerze Daniel.

Czytaj także:

Ma 26 lat i nosi rozmiar 44. Riley Ticotin została gwiazdą okładki „Playboya"