Uścisk dłoni wystarczy, by zidentyfikować osoby z wysokim ryzykiem cukrzycy

W nowych badaniach naukowcy z uniwersytetów w Bristolu i Wschodniej Finlandii zmierzyli siłę mięśni dłoni 776 mężczyzn i kobiet bez historii cukrzycy w ciągu 20 lat i wykazali, że ryzyko cukrzycy typu 2 zmniejszyło się o około 50 procent za każdą jednostkę określającą siłę uścisku. Odkrycia opublikowano w Annals of Medicine.

Uścisk dłoni prawdę powie

Do niedawna istniały niespójne dowody na związek między siłą uścisku dłoni a cukrzycą typu 2. W niedawnym przeglądzie literatury dziesięciu opublikowanych badań na ten temat ci sami badacze wykazali, że osoby z wyższymi wartościami siły chwytu mają o 27% mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.

Jednakże, chociaż odkrycia z tego przeglądu sugerowały, że siła uchwytu może być potencjalnie wykorzystana do przewidywania cukrzycy typu 2, naukowcy musieli to formalnie przetestować, wykorzystując dane dotyczące poszczególnych pacjentów. W najnowszym badaniu uczestnicy zostali poproszeni o ściśnięcie uchwytów dynamometru dominującą ręką z maksymalnym wysiłkiem izometrycznym i utrzymanie go przez pięć sekund.

Analiza wyników wykazała, że ryzyko cukrzycy typu 2 zmniejszało się o około 50% na każdy jednostkowy wzrost wartości siły uścisku dłoni. Związek ten utrzymywał się nawet po uwzględnieniu kilku ustalonych czynników, które mogą wpływać na cukrzycę typu 2, takich jak wiek, historia cukrzycy w rodzinie, aktywność fizyczna, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, obwód talii i stężenie glukozy w osoczu na czczo. Gdy do tych ustalonych czynników, o których wiadomo już, że przewidują cukrzycę typu 2, dodano informacje o sile uścisku dłoni, prognozy dotyczące cukrzycy typu 2 uległy dalszej poprawie.

Co ważne, wyniki okazały się znaczące u kobiet w porównaniu z mężczyznami w analizach dotyczących płci, co sugeruje, że kobiety mogą odnieść korzyści z zastosowania tego potencjalnego narzędzia przesiewowego.

Czytaj także:

Lubisz makaron? Naukowcy mają dla ciebie świetną wiadomość!