Naukowcy odkryli co dzieje się w mózgu, gdy coś sobie wyobrażamy

Nauka od dawna podejrzewa, że w wyobrażaniu sobie przyszłości nadrzędną rolę odgrywa sieć neuronowa zwana siecią trybu domyślnego (DMN). Jednak nie wyjaśniono jak dotąd, jak działa ten proces. Teraz światło na tę sprawę rzucają badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Czym jest sieć trybu domyślnego?

DMN obejmuje brzuszno-przyśrodkową korę przedczołową, tylną korę zakrętu obręczy oraz obszary przyśrodkowych płatów skroniowych i ciemieniowych, takie jak hipokamp. Wcześniejsze badania pokazały, że konstruowanie i ocena wyimaginowanych zdarzeń aktywuje różne komponenty.

„Kiedy psychologowie mówią o tym, dlaczego ludzie mają zdolność wyobrażania sobie przyszłości, zwykle po to, abyśmy mogli zdecydować, co robić, planować, podejmować decyzje. Ale funkcją krytyczną jest funkcja oceniająca; nie chodzi tylko o wymyślanie możliwości, ale także oceniając ją jako dobrą lub złą” – mówi neurobiolog z Penn Joseph Kable.

Przełomowe badanie nad wyobraźnią

Aby odkryć, co dzieje się w sieci trybu domyślnego, naukowcy wykorzystali funkcjonalny aparat do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI). Eksperymentowi poddały się 24 osoby, które miały za zadanie wyobrażać sobie różne rzeczy i oceniać te wyobrażenia. W tym samym czasie naukowcy badali ich mózg.

W wyniku eksperymentu zespół badawczy odkrył, że sieć trybu domyślnego w rzeczywistości dzieli się na dwie uzupełniające się części. Jedna pomaga stworzyć i przewidzieć wyimaginowane zdarzenie, które badacze nazywają funkcją „konstruktywną”. Druga ocenia, czy to nowo skonstruowane zdarzenie jest pozytywne, czy negatywne, co nazywają funkcją „wartościującą”. Odkrycia te stanowią pierwszy krok w kierunku zrozumienia podstaw zdolności wyobraźni. Badania opublikowano w czasopiśmie Journal of Neuroscience.

