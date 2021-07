Zaczęły się igrzyska olimpijskie. Święto sportu pół świata spędzi... objadając się przed telewizorem

Siedzenie na kanapie lub wygodnym fotelu jeszcze nie doczekało się statusu osobnej dyscypliny olimpijskiej – podobnie jak sączenie piwka lub podjadanie słonych przekąsek w trakcie kibicowania ulubionym zawodnikom. Trudno jednak zaprzeczyć temu, że niejeden wielbiciel relacji ze sportowych wydarzeń osiąga prawdziwie mistrzowski poziom w skakaniu... po telewizyjnych kanałach emitujących najważniejsze zawody. W skali globalnej bierny, siedzący tryb życia i brak wystarczającej aktywności fizycznej przyczynia się do coraz większych problemów ze zdrowiem.

Sport to zdrowie – jeśli się go uprawia, a nie tylko... ogląda

Z okazji rozpoczęcia Olimpiady w Tokio na łamach prestiżowego czasopisma „The Lancet” naukowcy z całego świata zwracają uwagę na skutki tego, że zbyt mało się ruszamy. Choć sportowcy przez najbliższe dni będą prezentować szczytową formę i ścigać się o pobijanie kolejnych rekordów, to paradoksalnie kondycja fizyczna osób, które będą ich podziwiać, pozostawia wiele do życzenia – zwłaszcza w przypadku najmłodszych pokoleń. Z tego powodu specjaliści wzywają światowe rządy do podjęcia działań zapobiegających konsekwencjom zbyt małej aktywności, która według ich wyliczeń powoduje już około 5 mln zgonów rocznie.

twitter

Jak nam szkodzi siedzący tryb życia?

Pandemia COVID-19 znacznie ograniczyła możliwość regularnych ćwiczeń na siłowniach lub w innych miejscach zamkniętych z powodu kolejnych lockdownów. Zdaniem naukowców rządy wielu krajów nie podjęły jednak wystarczających działań umożliwiających społeczeństwu zwiększenie aktywności sportowej, dzięki której można wzmocnić organizm i ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

„Pandemia COVID-19 ma spory związek z kondycją fizyczną. Blokady i ograniczenia prawdopodobnie zmniejszą jej poziom, choć to właśnie osoby aktywne fizycznie rzadziej doświadczają ciężkich objawów i hospitalizacji z powodu COVID-19” – zaznaczają badacze w najnowszym raporcie „Phisical Activity 2021” opublikowanym na łamach „The Lancet”.

5 mln zgonów rocznie przez to, że... za mało się ruszamy

Badacze wyliczają, że brak aktywności fizycznej ma bezpośredni wpływ na wzrost ryzyka chorób, które przyczyniają się do najwyższej liczby zgonów – m.in. chorób serca, cukrzycy oraz różnych rodzajów nowotworów, przez które ginie nawet 5 mln ludzi rocznie.

Koszty opieki zdrowotnej pacjentów cierpiących na te problemy wynosi przekracza już 54 miliardy dolarów rocznie, z czego 31 miliardów pokrywa sektor publiczny. Niestety pandemia może znacząco przyczynić się do pogłębienia tej złej sytuacji zwłaszcza wśród najmłodszej części ludzkości, która stanowi obecnie jedną czwartą światowej populacji.

150 minut dla zdrowia – tyle powinniśmy ćwiczyć w ciągu tygodnia

Eksperci ostrzegają, że 80 proc. nastolatków nie spełnia podstawowych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i:

nie jest aktywna fizycznie przez co najmniej 1 godzinę dziennie.

25 proc. z nich siedzi i się wcale nie rusza przez co najmniej przez 3 godziny dziennie.

60 proc. chłopców i 56 proc. dziewczynek spędza co najmniej 2 godziny dziennie na oglądaniu telewizji.

51 proc. nastolatków i 33 proc. nastolatek codziennie gra w gry video przez co najmniej 2 godziny.

Tymczasem minimum 150 minut dowolnych ćwiczeń fizycznych w ciągu tygodnia ma zbawienny wpływ na układ krążenia, zdrowie psychiczne i ułatwia prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów i mięśni w naszym ciele. Jeśli chcemy być zdrowi, powinniśmy uprawiać sport przez co najmniej dwie i pół godziny tygodniowo – zalecają eksperci.

Problem z niewystarczającej aktywności dotyczy także osób niepełnosprawnych, którym ze względu na pandemię również ograniczono dostęp do możliwości uprawiania sportu, co może stanowić poważne zagrożenie dla ich kondycji.

Autorzy publikacji w „The Lancet” apelują o to, by Igrzyska Olimpijskie były traktowane nie tylko jak masowa impreza sportowa, ale stały się także doskonałą okazją do promowania na globalną skalę zdrowych nawyków i ćwiczeń, dzięki którym można ograniczyć ryzyko wielu chorób.

Czytaj też:

Taniec może ograniczać postęp choroby Parkinsona! Zaskakujące odkrycie neurologówCzytaj też:

Jak jeść mądrzej? 10 metod walki z kompulsywnym jedzeniem niezdrowych produktów