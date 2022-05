Liczba plemników wzrasta, gdy waga spada? Są najnowsze badania

Naukowcy stwierdzili, że u mężczyzn z otyłością spada poziom testosteronu. Badania sugerują, że utrata masy ciała odwraca ten proces.

Jak przebiegało badanie?

W badaniu wzięło udział 50 mężczyznach z otyłością w wieku od 20 do 63 lat, którzy stosowali dietę niskokaloryczną - 800 kalorii dziennie – przez osiem tygodni. Każdego dnia zachęcano ich do wykonywania umiarkowanych ćwiczeń fizycznych, takich jak na przykład szybki marsz. Następnie i zostali losowo przydzieleni do jednej z czterech grup. Mężczyźni z pierwszej grupy uprawiali sport, tym z drugiej grupy podawano Iraglutyd – lek na cukrzycę stosowany w celu obniżenia wagi, ci z trzeciej grupy ćwiczyli i przyjmowali leki, a ci z czwartej nie robili nic. Obserwowano ich przez rok.

Rezultaty badań

Okazało się, że utrata masy ciała po ośmiotygodniowej diecie niskokalorycznej była znacząca u wszystkich uczestników badania. Schudli średnio ok. 16 kg. Wyniki wykazały, że u mężczyzn, którzy stracili na wadze wzrosła liczba plemników o około 40 proc. Wyższy poziom plemników udało się jednak utrzymać tylko tym, którzy nie wrócili do poprzedniej swojej wagi, a więc osobom z pierwszej, drugiej i trzeciej grupy.

„Byłem pod wrażeniem wpływu utraty wagi na liczbę plemników w tak krótkim czasie. Negatywny wpływ otyłości na jakość nasienia nie jest trwały i można go odwrócić poprzez dietę i ćwiczenia” - powiedział dr Bobby Najari, dyrektor Programu Niepłodności Męskiej w NYU Langone Health w Nowym Jorku.

Jaka jest zależność jakości nasienia od wagi?

Naukowcy zastanawiali się, czy tylko spadek wagi ma znaczenie tylko dla ilości plemników, czy również dla jakości plemników. Wskazali konieczność prowadzenia dalszych badań w tym kierunku.

Przyczyny niepłodności u mężczyzn

Z powodu niepłodności cierpią zarówno młodzi, jak i nieco starsi mężczyźni, co jest skutkiem nie tylko nieleczonych schorzeń i różnych zmian w układzie rozrodczym, ale także prowadzonego trybu życia. Znaczącą rolę odgrywa dbanie o ogólny stan zdrowia oraz stan zdrowia układu moczowo-płciowego.

Czytaj też:

Średnia waga mężczyzn na świecie rośnie. Sprawdź, czy mieścisz się w normie