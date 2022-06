Co stanie się z twoim ciałem jeśli codziennie zjesz gruszkę? Są badania

Jeśli starasz się wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe, to gruszki mogą stać się częścią twojego planu. To zdrowa przekąska, którą można zabrać do pracy czy w podróż. Jest też doskonałym dodatkiem do porannej owsianki lub sałatek. Najlepiej jeść ją ze skórką, bo tam znajdują się witaminy.

Wartości odżywcze gruszki

W owocu kryje się wiele witamin i mienerałów, m.in.:

Amerykańscy dietetycy wskazują powody, dla których codziennie warto zjeść codziennie gruszkę. Są to:

Utrata wagi

Badanie opublikowane przez Food&Function wykazało, że istnieje związek między codziennym spożywaniem tego owocu a utratą wagi. Gruszki są doskonałym źródłem błonnika i z powodzeniem można je włączyć do planu odchudzania.

Obniżenie poziomu cholesterolu

Gruszki zawierają dużą ilość przeciwutleniaczy, które zwalczają wolne rodniki powodujące uszkodzenia komórek. Mają również właściwości przeciwzapalne, które pomagają obniżyć poziom cholesterolu i obniżyć ciśnienie krwi.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2

Utrzymanie zdrowej diety i planu fitness zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Jak wskazują badania opublikowane w American Journal of Clinical Nutition, gruszki zawierają flawonoidy, które pomagają w regulacji poziomu cukru we krwi i zmniejszają ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2.

Zapobieganie nowotworom

Badania wskazują, że gruszki zawierają flawonoidy wykazujące właściwości przeciwnowotworowe. W badaniu opublikowanym przez American Journal of Epidemiology wskazano, że flawonoidy zawarte w tym owocu zapobiegają rozwojowi komórek raka płuc.

Poprawa wzroku

Zielone owoce, a więc również gruszki są doskonałym źródłem luteiny i zeaksantyny, które zapobiegają chorobom oczu.

Zapobieganie zaparciom

Jeśli cierpisz na zaparcia lub inne problemy trawienne to gruszki pozwolą ci pozbyć się tego problemu. Jedna gruszka ma wystarczającą ilość błonnika, aby zapewnić organizmowi prawie jedną czwartą dziennego zapotrzebowania. Stwierdzono również, że ten owoc korzystnie wpływa na florę jelitową.

