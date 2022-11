WHO ostrzega przed bardzo zaraźliwym wirusem. „To będzie trudne 12 miesięcy”

Światowa Organizacja Zdrowa ostrzega przed rozprzestrzenianiem się wirusa odry. Jest on jednym z najbardziej zaraźliwych wirusów zaliczanych do najgroźniejszych chorób wieku dziecięcego. "Znajdujemy się na rozdrożu. To będzie bardzo trudne 12-24 miesięcy, aby to złagodzić" – powiedział Patrick O'Connor, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia dla Reutera.

Dlaczego wirus odry wciąż jest groźny?

Odra to bardzo zakaźna choroba, która została opanowana dzięki obowiązkowym masowym szczepieniom. Jednak aby były one skuteczne, wyszczepieniu musi ulec co najmniej 95 procent populacji. Tymczasem od lat liczba szczepień spada, a w 2021 roku szczepionek przeciwko odrze nie przyjęła rekordowa liczba 40 milionów dzieci na świecie. Jeśli trend ten się utrzyma, grozi nam wzrost zachorowań na odrę, zwłaszcza że nie utrzymywane są już zasady przestrzegania dystansu społecznego, co może przyczynić się do szybszego rozprzestrzeniania wirusa.

Jak przenosi się wirus odry?

Wirus odry rozprzestrzenia się drogą kropelkową: w czasie kichania, rozmawiania, kaszlu, całowania się czy przytulania. Może on pozostawać przez 2 godziny na powierzchni przedmiotów, co jest szczególnie groźne w żłobkach i przedszkolach, gdzie dzieci często wymieniają się zabawki, ślinią je czy wkładają do buzi. Przyjmuje się, że jedna osoba chora może zarazić nawet 18 zdrowych, co jasno wskazuje wysoką zaraźliwość wirusa.

Odra w Polsce

W Polsce jeszcze przed pandemią koronawirusa obserwowano stopniowy wzrost zachorowań na odrę. Jak czytamy na stronie Pzh.gov.pl, od października 2018 roku do czerwca 2019 roku zanotowano 1688 zachorowań na odrę. Wzrost zachorowań na odrę wynika ze zmniejszającej się liczby dzieci, które otrzymują pełne dwie dawki szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różyczce. Jedynie zaszczepienie 95 procent populacji może nas uchronić przed odrą.

Czy odrę można wyleczyć?

Nie ma lekarstwa na odrę. Leczenie choroby jest jedynie objawowe i polega na obniżaniu temperatury ciała, łagodzeniu kaszlu czy bólu mięśni. Chorobę trzeba przeczekać, antybiotykoterapia nie jest skuteczna, ponieważ jest to choroba wirusowa. U niektórych dzieci lekarze zlecają w czasie odry dodatkową suplementację witaminą A.

