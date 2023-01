Naukowcy pracują nad nowym środkiem przeciwbólowym bez skutków ubocznych

Amerykańscy i chińscy naukowcy pracują nad nowym, silnym lekiem przeciwbólowym na bazie opioidów, który nie powodowałby silnych skutków ubocznych. Opioidy są najskuteczniejszym sposobem do łagodzenia silnego bólu, ale niestety wywołującym wiele działań niepożądanych. Oprócz tego, że po ich zażyciu mogą pojawić się objawy drętwienia, leki te mogą również wywoływać uzależnienie, a nadużywane doprowadzić nawet do zgonu.

Nowe silne opioidy, które nie uzależniają?

Zgodnie z najnowszymi badaniami amerykańsko-chińskiego zespołu, których wyniki zostały opublikowane w „Cell”, do opracowania leku, który nie powodowałby tak silnych skutków ubocznych, kluczowe może okazać się wykorzystanie peptydów, krótkich łańcuchów aminokwasów. Niektóre peptydy wiążą się z receptorami opioidowymi na powierzchni komórek, wywołując efekt przeciwbólowy.

Pomysł naukowców polega więc na stworzeniu środków przeciwbólowych na bazie peptydów, które miałyby moc uśmierzania bólu, ale nie powodowałyby działań niepożądanych. Tego rodzaju środki nie powodowałyby dolegliwości trawiennych, a także nie prowadziły do uzależnienia.

„Problem w tej dziedzinie polega na tym, że brakowało nam molekularnego zrozumienia wzajemnego oddziaływania peptydów opioidowych i ich receptorów” – skomentował odkrycie naukowców Roth, starszy autor i Michael Hooker Distinguished Professor of Pharmacology.

Czym są opioidy?

Opioidy to bardzo silne leki przeciwbólowe, które stosuje się w przebiegu chorób nowotworowych oraz innych, wywołujących permanentny i trudny do złagodzenia ból. Do dostępnych w Polsce opioidów zaliczane są m.in. morfina, metadon, oksykodon, ale też kodeina czy tramadol.

Opioidy oddziałują na receptory opioidowe i hamują impulsy bólowe. Leki te mogą powodować również większe uwalnianie serotoniny w mózgu. Niestety, są silnie uzależniające, dlatego nie bez powodu zalicza się je do grupy narkotyków.

