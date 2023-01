Niedobór witaminy D może doprowadzić do utraty masy mięśniowej po 50. roku życia

Witamina D to jedna z najważniejszych witamin, regulująca gospodarkę kostno-stawową, wpływająca na gęstość kości i trwałość zębów, a także wspomagająca funkcjonowanie układu immunologicznego. Witaminę tę pozyskujemy przede wszystkim ze słońca, ale w naszej strefie klimatycznej nie jesteśmy w stanie dostarczyć jej w odpowiedniej ilości. Z tego względu konieczna jest całoroczna suplementacja i to we wszystkich grupach wiekowych.

Czym grozi niedobór witaminy D?

Niedobór witaminy D prowadzi do zaburzeń funkcjonowania gospodarki kostno-stawowej. Może opóźnić proces ząbkowania u dzieci, przyczynić się do spowodowania krzywizn kręgosłupa, doprowadzić do przewlekłego zmęczenia czy osłabienia układu odpornościowego.

Najnowsze badania wskazują jednak, że niedobór witaminy D może również wywierać znaczący wpływ na funkcjonowanie układu mięśniowego w wieku dojrzałym.

Zbyt mała ilość witaminy D a utrata masy mięśniowej

Na łamach „Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research”, opublikowano wyniki badania, w którym wzięło udział 3205 dorosłych Brytyjczyków w wieku 50 lat lub starszych. Z analizy danych wynika, że przy niedoborze witaminy D następuje stopniowy proces utraty masy mięśniowej. Zachodzi on niezauważalnie, ale trwale. Okazało się, że u osób, które trwale nie dostarczały odpowiedniej ilości tej witaminy, po 4 latach ryzyko utraty masy mięśniowej było o 70 procent wyższe niż u tych, którzy suplementowali witaminę słońca.

„Konieczne jest wyjaśnienie ludziom, że ryzykują utratę siły mięśniowej, jeśli nie otrzymują wystarczającej ilości witaminy D” – powiedział współautor badania Tiago da Silva Alexandre, profesor gerontologii na Uniwersytecie Federalnym w São Carlos.

Witaminę D należy suplementować, a oprócz tego zwiększyć udział w diecie tłustych ryb morskich bogatych w ten składnik. Dobrze jest też wystawiać ciało na działanie promieni słonecznych, jeśli tylko mamy taką możliwość. Oprócz wzmocnienia odporności, witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych mięśni i kości, zmniejsza ryzyko kontuzji czy zwichnięć, niebezpiecznych dla seniorów i osób starszych.

