Czy zegar biologiczny można cofnąć? Zaskakujące doniesienia naukowe

Wiek biologiczny człowieka określa się na podstawie zmian zachodzących w ludzkim DNA. Te modyfikacje są wynikiem metylacji – procesu, który decyduje o ekspresji i aktywności poszczególnych genów. Do tej pory sądzono, że jego przebieg jest przewidywalny, a wskazówki naszego „wewnętrznego zegara” poruszają się tylko w jednym kierunku – do przodu. Badanie, opublikowane na łamach czasopisma naukowego „Cell Metabolism” podważa tę teorię.

Naukowcy odkryli receptę na długowieczność?

Naukowcy z Harvard Medical School i Duke University School of Medicine zebrali dane medyczne od trzech grup – pacjentów po operacji, kobiet po ciąży i osób, które ciężko przechodziły infekcję COVID-19. Dokonali pomiarów poziomu metylacji u wszystkich uczestników badania. Okazało się, że nie odpowiadają one ich wiekowi chronologicznemu. Nie są też zgodne z założeniami uczonych, gdyż co do zasady stres związany z interwencją chirurgiczną, urodzeniem dziecka lub chorobą powinien przyspieszać procesy starzenie się. Co to oznacza w praktyce?

Organizm może w sposób naturalny odwrócić efekty wywołane stresem, a co za tym idzie cofnąć swój biologiczny zegar. W tym przypadku kluczowe znaczenie mają mechanizmy związane z odpornością psychiczną i fizyczną człowieka. Przedstawione kwestie wymagają jednak bardziej szczegółowych i szerzej zakrojonych analiz. Nie jest do końca jasne, czy zawsze skutki napięcia dają się tak łatwo zniwelować. A może wszystko zależy od tego, jak długo działa na organizm dany stresor? Na to pytanie wciąż nie uzyskano jasnej odpowiedzi.

Co można zrobić, by łatwiej poradzić sobie ze stresem?

Zdaniem doktora Jamesa White’a bardzo ważne jest to, by nie bagatelizować roli, jaką w procesie odzyskiwania równowagi po długotrwałym stresie odgrywają czynniki mentalne. Sam powrót do sprawności po trudnej operacji czy ciężkiej chorobie nie świadczy jeszcze o odzyskaniu pełni zdrowia. Warto zwrócić się o pomoc do psychologa lub psychoterapeuty, który pomoże klientowi w uporaniu się z psychicznymi konsekwencjami długotrwałego napięcia, na przykład lękiem czy złością.

