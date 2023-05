Bezbożne sowy i pobożne skowronki. Kto rano wstaje... jest bardziej religijny?

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie PLOS ONE. Jak przypominają na wstępie autorzy, jedno z najczęściej cytowanych polskich przysłów mówi „kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje”. I choć pochwała wczesnego wstawania jest odzwierciedlana również w powiedzonkach z innych krajów, to właśnie to polskie szuka źródła pomyślności skowronków, czyli ludzi lubiących wstawać wcześnie, w boskim błogosławieństwie. "W niniejszym artykule staraliśmy się poddać próbie empirycznej mądrość ludową wyrażoną w polskim powiedzeniu" – napisali. W ramach dwóch badań psychologowie sprawdzili zależność między byciem sową lub skowronkiem, a sumiennością, religijnością i satysfakcją z życia"

Jesteś wierzący i religijny? Prawdopodobnie lubisz wstawać wcześnie

Aby lepiej zrozumieć interakcję pomiędzy porą wstawania, sumiennością a zadowoleniem z życia, naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego (UW) przeprowadzili dwa badania na dorosłych Polakach, a dokładnie dwóch grupach liczących 500 i 728 osób. Pytali ich w kwestionariuszach i preferencje dotyczące pory wstawania, zadowolenia z życia i poziomu sumienności. Członków jednej z grup zapytano też o to, czy wierzą w Boga, natomiast członków grupy drugiej – o ich ogólny poziom religijności.

Wyniki badania potwierdziły, że bycie skowronkiem jest związane z wyższą sumiennością i zadowoleniem z życia. Wyniki pozwalają też sądzić, że bycie osobą religijną jest związane z preferencją dotyczącą wczesnego wstawania. „W naszym badaniu, skowronki były bardziej sumienne, co mogło przyczyniać się do rozwoju ich religijności, a podwyższona religijność mogła znacząco wspierać ich ogólne zadowolenie z życia” – mówi cytowana przez serwis Nauka w Polsce pierwsza autorka badania, Joanna Gorgol.

Wcześnie wstajesz? To oznaka sumienności

Jak podkreśla badaczka, poznawanie takich związków i relacji pomiędzy psychologicznymi cechami a skłonnościami do określonych zachowań pozwala na zrozumienie przyczyn danego zachowania oraz przewidywanie podobnych zachowań w przyszłości, w oparciu o wiedzę dotyczącą nasilenia danej cechy u konkretnej jednostki.

Analizy przeprowadzone przez psychologów pozwalają sądzić, że wyższy poziom religijności wśród rannych ptaszków może przynajmniej częściowo odpowiadać za istnienie związku pomiędzy preferowaniem porannego wstawania – i większym zadowoleniem z życia. Na tę zaś relację, jak zwracają uwagę autorzy badania, wydaje się statystycznie wpływać sumienność. I dalej – naukowcy spekulują, że osoby, które wstają wcześnie, są zwykle bardziej sumienne – co sprawia, że mogą być bardziej religijne, i że ich religijność może się przyczynić do większej satysfakcji z życia.

Autorzy publikacji przyznają, że badanie nie potwierdziło związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wszystkimi cechami i sprawdzenie tego wymaga dalszych analiz.

