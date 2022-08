Dzięki tym trikom wstaniesz rano bez problemów. Zamień się w prawdziwego skowronka

Długo można wymieniać korzyści wczesnego wstawiania z łóżka. Jednak zmotywowanie się, by robić to każdego dnia, jest znacznie trudniejsze. Okazuje się, że potrzeba kilku prostych kroków, by poranna pobudka była efektywna. Warto przetestować je i sprawdzić, czy działają tak dobrze na nas.

Motywacja to postawa

Badania pokazują, że ludzie wstający wcześnie rano są bardziej pozytywni i optymistyczni. Dotyczy to zarówno młodszych, jak i starszych osób. Ponadto ludzie rano czują się zdrowsi i bardziej energiczni. Ludzie rano również lepiej śpią i łatwiej jest im utrzymać wagę. Ważne jest, aby dowiedzieć się, dlaczego chcesz wstawać wcześnie rano. Być może chcesz mieć mniej stresu rano, a przebudzenie wcześniej da ci czas na spokojną filiżankę kawy. Może chcesz zwiększyć ogólną wydajność na siłowni. Niezależnie od powodu, motywacja jest niezmiernie ważna, by stać się rannym skowronkiem.

Sposoby na efektywną pobudkę

Ustaw budzik po drugiej stronie pokoju

Posiadanie budzika obok łóżka jest wygodne, ale nie pomoże wstać rano z łóżka. Po prostu zbyt łatwo jest nacisnąć przycisk drzemki. Spróbuj ustawić budzik daleko w pokoju. Ta zmiana zmusza cię do wstania z łóżka i wyłączenia go. Szczególnie jeśli w domu śpi pozostała część rodziny i nie chcesz obudzić jej hałasem. Po kilku tygodniach takiej pobudki powinieneś wybudzać się sam.



Przygotuj się do spania wcześnie wieczorem

Rozpocznij rutynę szykowania się do snu na dwie godziny przed. Oznacza to, że należy wyłączyć telewizor lub komputer. Zrób sobie filiżankę herbaty ziołowej i zapoznaj się z kilkoma rozdziałami przyjemnej książki. Słuchaj uspokajającej muzyki. Usiądź na patio lub ganku, aby cieszyć się nocnymi dźwiękami. Weź kąpiel lub prysznic. Rozłóż ubrania na następny dzień. Jeśli planujesz ćwiczyć, przygotuj ubrania i buty do ćwiczeń, których będziesz potrzebować rano. Działania te pomagają uspokoić umysł i ciało, aby przygotować się do łóżka



Przyciemnij swoją sypialnię

Kup zasłony zaciemniające do okien sypialni lub rolety. Wyłącz telefon i umieść go pod czymś, aby nie obudził cię alert lub niebieskie światło z telefonu. Światło zapobiega wytwarzaniu przez organizm melatoniny, która pomaga zasnąć. Ciemna sypialnia sygnalizuje Twojemu ciału przejście do trybu uśpienia. Dlatego tak ważne jest również wyłączenie wszystkich urządzeń elektronicznych ze świecącym ekranem.



Wyśpij się

Zaplanuj około 7 do 8 godzin dziennie. Jeśli wstajesz codziennie o 5:00, musisz leżeć w łóżku do 22:00 poprzedniej nocy. Jeśli uważasz, że potrzebujesz mniej snu, dostosuj również swój harmonogram. Możesz odespać w weekendy, ale wiele osób odczuwa, że ​​to zaburza ich harmonogram wczesnego poranka. Uważaj, aby nie wypalić się, będąc zbyt zmęczonym. Postaraj się zasnąć, aby wstać wcześnie i nadal funkcjonować.



Jedz wcześniej wieczorem

Jedzenie zbyt późno wieczorem wpływa na zdolność do dobrego spania. Jeśli to możliwe, zjedz wieczorny posiłek w przedziale od 18:00 do 19:00, lub po prostu na trzy godziny przed snem. Jeśli nie możesz tego zrobić, wybierz lekką sałatkę lub miskę zupy zamiast dużego, ciężkiego posiłku późno w nocy. Z tego samego powodu unikaj przekąsek zbyt późno w nocy. Twoje ciało musi strawić pokarm, aby mogło odpoczywać całą noc.