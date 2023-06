Badania pokazują, że po zabiegu in vitro co 5 kobieta zachodzi w ciążę naturalnie

Zabieg in vitro to procedura zapłodnienia pozaustrojowego, które przebiega w kilku etapach. Polega on na połączeniu komórki jajowej z plemnikiem w warunkach laboratoryjnych – poza kobiecym układem rozrodczym. Pod względem fizjologicznym ciąża, która jest wynikiem zapłodnienia in vitro, przebiega tak samo jak ta, do której doszło w sposób naturalny. Wiele kobiet poddawanych procedurze in vitro jest przekonanych, że naturalne zajście w ciążę jest dla nich czymś niemożliwym. Najnowsze badania pokazują jednak coś zupełnie innego.

Co 5 kobieta zachodzi naturalnie w ciążę po in vitro

W badaniach przeprowadzonych przez naukowców z University of College London stwierdzono, że ciąża uzyskana w sposób naturalny po in vitro wcale nie jest czymś wyjątkowym. Choć dla wielu kobiet takie zjawisko może być „cudem”, to okazuje się, że nie należy ono do rzadkości. Wyniki badań są świetną wiadomością, jednak z tym faktem powinny się liczyć również kobiety, które nie chcą mieć więcej dzieci – a przez to rozważyć stosowanie antykoncepcji. Badacze z University College London podkreślają, że kobiety powinny być świadome, że naturalne zajście w ciąże po in vitro w rzeczywistości nie jest tak rzadkim przypadkiem, jak wcześniej sądzono.

Główna autorka badań na ten temat dr Annette Thwaites z University of College London zauważa, że te przypadki wcale nie należą do rzadkości. „Nasze wyniki sugerują, że naturalna ciąża po urodzeniu dziecka dzięki in vitro jest zdecydowanie bardziej powszechna, niż się sądziło” – mówi badaczka. „To jest w sprzeczności z powszechnymi przekonaniami – zarówno kobiet, jak i specjalistów medycznych – oraz z tym, co często jest wyrażane w mediach, że jest to bardzo mało prawdopodobne zdarzenie” – dodaje.

Przebycie procesu in vitro zwiększa szanse na naturalne zajście w ciążę

Naukowcy przeanalizowali 11 tysięcy międzynarodowych badań, którymi objęto 5 tysięcy kobiet po procedurze in vitro, które były przeprowadzane w okresie od 1980 do 2021 roku. Co 5 z tych kobiet zaszła w ciążę w sposób naturalny po zabiegu, zazwyczaj działo się to w okresie 3 lat. Zdaniem badaczy może przyczyniać się do tego stymulacja hormonalna, której pacjentki są poddawane przed zabiegiem. Sugerują oni również, że zmiany hormonalne, które zachodzą w organizmie kobiety w czasie ciąży, a także zmniejszenie stresu po porodzie, również może pomagać kobietom w naturalnym poczęciu.

Oznacza to, że nie wszystkie kobiety, które przechodzą przez leczenie niepłodności, są trwale niepłodne. Niezwykle ważna jest więc świadomość społeczna, że kobiety, które przeszły proces in vitro mają szanse na naturalne zajście w ciążę w przyszłości. Powinny być więc przygotowane na możliwość kolejnej ciąży – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Bardzo istotne jest więc, by pacjentkom po takiej procedurze lekarze udzielili wszechstronnych informacji na temat ich płodności, a także ewentualnej konieczności stosowania antykoncepcji.

Nie każdej parze się uda

Embriolog kliniczny dr Marta Jansa Perez z British Fertility Soiciaty zwraca jednak uwagę, że choć naturalne zajście zajście w ciążę po zabiegu in vitro jest to możliwe – należy liczyć się z tym, że nie uda się to każdej parze. Trzeba pamiętać o tym, że w zdecydowanej większości przypadków będzie to niestety niemożliwe. Zaznacza również, że zbyt długie oczekiwanie na zapłodnienie może zmniejszyć szansę na dalszą prokreację – dotyczy to zwłaszcza kobiet po 35. roku życia.

