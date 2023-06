Naukowcy alarmują: osoby cierpiące na migrenę narażone są na większe ryzyko udaru mózgu

Migrena, czyli nawracające i silne bóle głowy, sama w sobie jest bardzo uciążliwą dolegliwością. W Polsce cierpi na nią około 8 procent ludzi (z czego 75 procent stanowią kobiety, a 25 procent mężczyźni). Może się ona pojawić w każdym wieku, jednak u większości chorych (90 procent) pierwsze napady bólu występują przed 40. rokiem życia. Okazuje się, że osoby, które zmagają się z migreną, mogą być bardziej narażone też na inne, poważne choroby. Najnowsze badania pokazały, że zwiększa się wtedy ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Migrena powoduje większe ryzyko udaru mózgu

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Cecilię Hvitfeldt Fuglsang z Uniwersytetu w Aarhus w Danii, opublikowane w czasopiśmie medycznym „PLOS Medicine” pokazuje, że osoby z migreną mogą być bardziej podatne na wystąpienie poważnych chorób. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn cierpiących na migrenę ryzyko wystąpienia udaru mózgu jest większe w porównaniu do osób, które nie zmagają się z tym schorzeniem.

Wyniki badań pokazały, że występowanie migreny było związane ze zwiększonym ryzykiem udaru niedokrwiennego wśród młodych mężczyzn i kobiet, przed 60. rokiem życia. Dodatkowo tylko u kobiet powodowała ona wzrost ryzyka pojawienia się zawału mięśnia sercowego i udaru krwotocznego.

W jaki sposób zostało przeprowadzone badanie?

Naukowcy przeanalizowali duńską dokumentację medyczną, która została zebrana w latach 1996-2018 i dotyczyła osób w wieku od 18 do 60 lat. Na podstawie historii leczenia farmakologicznego badacze zidentyfikowali kobiety i mężczyzn cierpiących na migrenę, a następnie porównali ryzyko wystąpienia zawału serca oraz udaru niedokrwiennego i krwotocznego przed 60. rokiem życia z ryzykiem, które dotyczy ludzi bez migreny. Badanie bazowało na rejestrach leków na receptę do identyfikacji pacjentów z migreną. Pojawia się więc ryzyko, że badacze pominęli osoby nieleczone, co mogło skutkować w badaniu niedoszacowaniem osób z migreną. Zawał serca i udar mogą prowadzić do ciężkiej niepełnosprawności lub nawet śmierci, zdaniem badaczy bardzo istotne jest identyfikowanie osób o podwyższonym ryzyku tych chorób w celu możliwości zapobiegania im.

Symptomy bezsenności też mogą zwiększać ryzyko udaru

Z innego badania opublikowanego niedawno w czasopiśmie „Neurology” wiadomo, że większe ryzyko udaru mają również osoby z objawami bezsenności. Chodzi o trudności z zasypianiem i utrzymaniem snu oraz wcześniejsze budzenie się. Badanie wykazało, że występują związki między tymi dwoma schorzeniami, jednak bezsenności nie można uznawać za bezpośrednią przyczynę udaru. W badaniu uczestniczyło 31 126 osób, których średnia wieku wynosiła 61 lat. Przez średni okres dziewięciu lat badacze zaobserwowali wśród nich 2 101 przypadków udaru.

Istnieje wiele terapii, które mogą pomóc osobom poprawić jakość ich snu, dlatego ustalenie, które problemy ze snem prowadzą do zwiększonego ryzyka udaru, może prowadzić do wcześniejszego leczenia lub terapii behawioralnych dla tych osób i ewentualnie zmniejszyć ryzyko udaru w późniejszym życiu – powiedział autor badania, dr Wendemi Sawadogo z Virginia Commonwealth University w Richmond.

