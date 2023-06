Skuteczne sposoby na ból głowy. Może pomóc nawet moczenie nóg w chłodnej wodzie

Przybierający na sile ból głowy potrafi nie tylko odebrać siły, ale i ochotę do wykonywania codziennych obowiązków. Zwłaszcza jeśli ma postać migreny – jest wtedy silny i uporczywy. Towarzyszą mu takie objawy jak nadwrażliwość na światło, zawroty głowy, mdłości i wymioty. Istnieją naturalne sposoby, dzięki którym można złagodzić ból głowy. Prezentujemy je.

Zjedz pożywny posiłek

To nie żart – nawet jeśli zjedzenie posiłku jest ostatnią rzeczą, o której myślisz, kiedy boli cię głowa. Uczucie głodu jest czynnikiem, który sprzyja migrenie. Gdy jesteśmy głodni, w organizmie zmienia się poziom kortyzolu, hormonu stresu. Dochodzi też do zmian poziomu serotoniny i norepinefryny oraz rozszerzenia naczyń krwionośnych wokół mózgu. Pomijanie posiłków może wywołać reakcję stresową w mózgu, czego konsekwencją będzie ból głowy. Zjedzenie pożywnego posiłku – nawet niewielkiej ilości – może sprawić, że poczujesz się lepiej. Sprawdzą się tłuste ryby, jaja, produkty pełnoziarniste, ciemnozielone warzywa. Osobom z migreną polecana jest dieta LIFE. Kiedy ból głowy minie, na następny dzień nie zapomnij o dobrze zbilansowanym śniadaniu. Osoby, które cierpią na migreny, powinny przywiązywać do tego posiłku jeszcze większą wagę niż inni.

Nawodnij się, a w przypadku odwodnienia ból głowy minie

Być może powodem bólu głowy jest fakt, że organizm nie został odpowiednio nawodniony. Małymi łykami wypij dwie szklanki wody i czekaj na efekty. Jeśli organizmowi rzeczywiście brakowało nawodnienia, efekt powinien pojawić się już po 20 minutach. Pamiętaj, aby codziennie wypijać od 1,5 do 2 l wody, niezależnie od tego, czy bóle głowy dopadają cię systematycznie, czy sporadycznie. Nawodnić się możesz także, pijąc owocowe herbaty i soki – warzywne lub owocowe (najlepiej o małej ilości cukru).

Szybką ulgę może przynieść wypicie herbatki z kwiatu głogu czy melisy. Natomiast zaparzenie kawy nie będzie najlepszym pomysłem, jeśli boli cię głowa. Lepiej poczekaj z tym do momentu, aż ból minie, stosując zasadę: 1 filiżanka kawy, dwie filiżanki wody. Nie próbuj bólu głowy zapijać napojem gazowanym, energetycznym lub alkoholem. Ten ostatni może spotęgować ból głowy – takie działanie ma zwłaszcza czerwone wino, które zawiera tyraminę – to czynnik żywnościowy wywołujący migrenę.

Wykonaj ćwiczenia rozluźniające

Wykonanie ćwiczeń to świetny sposób, aby rozluźnić mięśnie napięte na skutek stresu czy utrzymywania głowy w jednej pozycji (np. podczas jazdy samochodem). Najprostszym sposobem będzie wykonanie ćwiczeń, które od razu zaangażują mięśnie karku, szyi lub ramion. Może to być choćby kręcenie głową wokół szyi, podnoszenie ramion, ruchy głowy od lewej do prawej.

Masaż głowy, karku i ramion w walce z bólem głowy

Spróbuj pomasować te miejsca głowy, gdzie czujesz największy ból i pulsowanie. Nie chodzi wyłącznie o głowę – nie zapomnij wymasować karku, szyi i ramion – tam zwykle umiejscowione jest napięcie. Może pomóc delikatne uciskanie i rozcieranie skóry (zwłaszcza skroni). Eksperci polecają wymasować mięsień żwacza, czyli gruby mięsień, łączący szczękę i kość policzkową. Często nadmiernie uaktywniają go osoby, które mają tendencję do napisania twarzy i zaciskania zębów.

Zrób okład na bolącą głowę

Przygotuj sobie ręcznik, namocz go ciepłą wodą, a następnie połóż na głowie. Wcześniej zajmij wygodną pozycję, najlepiej leżącą, w zaciemnionym pomieszczeniu (ekspozycja na światło może wzmagać ból). Taki okład stosuj przez kilka minut – pomoże to złagodzić ból. Alternatywą dla ręcznika może być butelka z ciepłą wodą. Uwaga – ten sposób mogą zastosować również osoby lubiące zimne okłady. Wystarczy zawinąć lód w szmatkę i w ten sposób przygotowany okład położyć na czole. Chłodny okład zwęzi naczynia krwionośne i pomoże złagodzić ból.

Zastosuj maść lub olejek o działaniu rozluźniającym

W przypadku bólu głowy, niekoniecznie trzeba od razu sięgać po leki – na niektórych działają maści o działaniu rozluźniającym napięte mięśnie. Podobne zastosowanie ma aromaterapia z wykorzystaniem naturalnych olejków eterycznych np. lawendowego, eukaliptusowego czy miętowego. Wszystkie łagodzą dolegliwości bólowe i poprawiają samopoczucie, a ten ostatni dodatkowo powoduje uczucie chłodu.

Przewietrz pomieszczenie

Gdy boli głowa, organizm jest dużo bardziej wrażliwy na zapachy. W takiej sytuacji ulgę może przynieść świeże powietrze. Jeśli ból głowy dopadł cię w pomieszczeniu zamkniętym, koniecznie otwórz okno i je przewietrz. Jednak najlepszym sposobem będzie wyjście na dwór. Ważne, żeby w pobliżu nie było głośnego ruchu samochodów czy dymu papierosowego, który może dodatkowo cię podrażnić.

Zastosuj zioła na ból głowy

Stosowanie ziół na bóle głowy to sprawdzone działanie. Najlepiej sprawdzają się te o działaniu uspokajającym i np. szyszki chmielu, kwiat lipy, melisa, rumianek, kwiat głogu, kwiat lawendy, dziurawiec. Zaparzając zioła, nigdy nie przekraczaj dozwolonego limitu (dokładnie przeczytaj opakowanie). Jeśli przyjmujesz leki, stosowanie ziół skonsultuj ze swoim lekarzem.

Wymocz nogi w chłodnej wodzie, to ukoi ból głowy

Dobrym sposobem na ukojenie bólu głowy jest wymoczenie stóp w chłodnej wodzie. Podobno ta metoda działa dobrze zwłaszcza na osoby, które cierpią na migreny spowodowane zmianą pogody. Zimna woda powoduje zwężenie naczyń krwionośnych i ochłodzenie krwi, która ze stóp jest rozprowadzana po całym organizmie.

Weź leki na ból głowy

Jeśli zastosowane metody nie przyniosły ulgi, a ból głowy nawet się nasila, konieczne jest zastosowanie leków przeciwbólowych. Najlepiej stosować te przepisane przez lekarza lub polecone przez farmaceutę. Nie przekraczaj wskazanej dawki, a jeśli ból głowy nie mija przez kilka godzin mimo wzięcia leków, rozważ wizytę u specjalisty. Koniecznie udaj się do lekarza, gdy bóle głowy się nasilają lub są nawracające – mogą być oznaką poważnych chorób. Kiedy boli cię głowa, warto zmierzyć ciśnienie krwi i zapisać wyniki na kartce, którą pokażesz specjaliście. To ułatwi postawienie diagnozy.

