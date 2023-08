Jak przedłużyć życie o 20 lat? Wprowadź do swojego życia 8 zmian

Na dorocznym spotkaniu American Society for Nutrition w Bostonie w lipcu tego roku, przedstawiono wyniki badania na temat zmian w stylu życia, które wpływają na jego długość. Opierało się na danych z kwestionariuszy i dokumentacji medycznej zebranych w latach 2011-2019. Rejestry obejmowały ponad 700 000 amerykańskich weteranów w wieku od 40 do 99 lat, którzy zostali zapisani do programu „Milion Weteranów”. Dokumentacja medyczna zebrana na potrzeby projektu wykazała, że 33 375 uczestników zmarło w badanym okresie. Badanie dowiodło, że zmiany trybu życia w 8 obszarach mogą znacząco wpłynąć na jego wydłużenie, gdyż weterani, którzy zastosowali wszystkie zalecane zmiany, mieli o 13 proc. mniejszą śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu do tych, którzy nie przyjęli żadnego z ośmiu zaleceń.

Jakie zmiany trzeba wprowadzić w swoim życiu, żeby je wydłużyć?

Naukowcy zaangażowani w projekt przeanalizowali dane, aby określić, które czynniki stylu życia były związane z dłuższą żywotnością i wskazali osiem takich zmian. Oto one:

Dobrze się odżywiaj. Unikaj palenia papierosów. Dobrze się wysypiaj. Bądź aktywny fizycznie. Staraj się zarządzać stresem. Unikaj upijania się. Nie uzależniaj się od opioidów (środków przeciwbólowych). Staraj się zachować pozytywne relacje społeczne.

Wyniki badania wykazały, że mężczyźni, którzy zastosowali się do ośmiu zmian stylu życia w wieku lat 40, osiągnęli oczekiwaną średnią długość życia dłuższą o 24 lata niż mężczyźni, którzy nie przyjęli żadnego z tych nawyków. Z kolei kobiety, które zastosowały wszystkie osiem zaleceń w wieku 40 lat, żyły średnio o 23 lata dłużej w porównaniu z tymi, które nie przyjęły żadnego z nich. Okazało się również, że choć najlepiej wprowadzić te zmiany jak najwcześniej, to nawet jeśli zdecydujemy się na nie w wieku 50 lub 60 lat, jest to korzystne.

Czynniki, które najbardziej skracają życie

Na podstawie przeprowadzonego badania naukowcy wskazali czynniki najbardziej powiązane z przedwczesnym zgonem. Jest to: niska aktywność fizyczna, stosowanie opioidów i palenie tytoniu. Uczestnicy z tymi czynnikami stylu życia mieli o 30-45 proc. wyższe ryzyko śmierci w okresie badania. Z kolei stres, upijanie się, zła higiena snu i zła dieta były związane z około 20-30 proc. wyższym ryzykiem zgonu w badanym okresie. Dla porównania brak pozytywnych relacji społecznych wiązał się z 5 proc. wzrostem ryzyka zgonu.

Prof. Naveed Sattar ekspert w dziedzinie zdrowia sercowo-naczyniowego i metabolicznego na Uniwersytecie w Glasgow, który nie był zaangażowany w badanie, komentując je, stwierdził, że chociaż badanie miało jedynie charakter obserwacyjny to „dane te potwierdzają, że sposób, w jaki żyjemy, ma równie duże, jeśli nie większe znaczenie niż leki, które przyjmujemy w celu zapobiegania lub leczenia wielu chorób przewlekłych”.

