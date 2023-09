Satysfakcja Polaków z życia na tle innych krajów. Ciekawe wyniki badań

Specjaliści z Anglia Ruskin University (ARU) przeprowadzili szeroko zakrojone badanie (w okresie od listopada 2020 do lutego 2022 roku), w którym udział wzięło niespełna 60 tysięcy osób z 65 krajów, między innymi Argentyny, Portugalii, Słowacji Stanów Zjednoczonych czy Polski. Głównym przedmiotem zainteresowania ekspertów było zjawisko określane jako „docenianie siebie”. Pojęcie to definiowano jako akceptacja, pozytywne postrzeganie oraz szacunek do własnego ciała przy jednoczesnym odrzuceniu promowanych przez środki masowego przekazu ideałów wyglądu jako jedynej formy piękna.

Ochotnicy zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza The Body Appreciation Scale-2 (w wolnym tłumaczeniu Skala Uznania Ciała). Znalazły się w nim, między innymi pytania o szacunek i docenianie własnego ciała. Musieli również wypełnić 5-punktową Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS) i podać kilka informacji na swój temat, na przykład poziom wykształcenia, wzrost wagę, stan cywilny, miejsce zamieszkania itp.

Czy Polacy czerpią satysfakcję z życia?

Zebrane informacje pozwoliły naukowcom stwierdzić, że akceptacja własnego ciała wiąże się z większą satysfakcją z życia we wszystkich państwach objętych badaniem. Poziomy wskazanych parametrów różniły się jednak w zależności od kraju. W pierwszej trójce znalazły się Malta, Tajwan i Bangladesz, a na samym końcu listy uplasowała się Australia. Jak w tym zestawieniu wypada Polska? Wyniki mogą zaskoczyć. Polska plasuje się bowiem na dość dobrej pozycji, biorąc pod uwagę liczbę krajów uczestniczących w badaniu. Nasz kraj zajmuje 9 miejsce. Oznacza to, że możemy się pochwalić dość wysokim poziomem akceptacji swojego ciała i satysfakcji z życia.

Co ciekawe, osoby stanu wolnego (niezaangażowane w żadną relację romantyczną) zgłaszały większą akceptację własnego ciała i satysfakcję z życia niż osoby pozostające w małżeństwie lub nieformalnym związku. Poza tym bardziej zadowoleni ze swojej egzystencji byli mieszkańcy wsi niż miast. Jak zauważa Viren Swami, profesor psychologii społecznej na Uniwersytecie Anglia Ruskin (ARU) i główny autor badania, może mieć to związek z faktem, że mieszkańcy obszarów zurbanizowanych na ogół odczuwają większą presję, by dostosować się do ideałów piękna promowanych przez zachodnie społeczeństwo.

„To jedno z największych badań obrazu ciała, jakie kiedykolwiek przeprowadzono, efekt wspólnej pracy ponad 250 naukowców z całego świata. Odkrycie związku między większym docenianiem własnego ciała i lepszym samopoczuciem psychicznym skłania do tego, by skoncentrować się na opracowaniu sposobów promowania bardziej pozytywnego obrazu ciała na całym świecie” – podsumowuje profesor.

