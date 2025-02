Grypa szaleje, a najgorsze dopiero przed nami. GIS: prawie 1000 zgonów od początku sezonu

Grypa typu A to ostra choroba zakaźna układu oddechowego. Wirus rozprzestrzenia się między ludźmi bardzo szybko. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową poprzez kontakt z chorą osobą lub zainfekowanymi przedmiotami. Patogen atakuje zwykle w sezonie zimowym. W tym roku daje o sobie znać silniej niż w poprzednich latach. Eksperci biją na alarm i apelują, by nie lekceważyć zagrożenia, jakie za sobą niesie. Nieleczona grypa może doprowadzić do wystąpienia wielu powikłań, a nawet śmierci.

Gwałtownie rośnie liczba zachorowań na grypę

Grypa w Polsce rozszalała się na dobre. W tym sezonie atakuje znacznie silniej niż w poprzednich latach. Sytuacja epidemiczna nie wygląda najlepiej. Potwierdza to w rozmowie z „Wprost” rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

W ostatnim czasie notujemy dużą liczbę przypadków grypy. Z informacji pochodzących od lekarzy wiemy, że w styczniu zanotowano około 300 tysięcy przypadków zachorowań. Od początku sezonu epidemicznego 2024/2025 zanotowano prawie 1000 przypadków zgonów związanych z powikłaniami grypy – zauważa Marek Waszczewski.

Specjaliści podkreślają, że sezon grypowy wciąż trwa, a wirus nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Szczyt fali zachorowań najprawdopodobniej wciąż jeszcze przed nami. Przypominają jednocześnie, by infekcji nie bagatelizować. Apeluje o to między innymi doktor Maciej Walczak, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. „Wirus grypy A jest najbardziej zjadliwy i odpowiada za większość sezonowych epidemii oraz pandemii. W przeciwieństwie do grypy B, która krąży głównie wśród ludzi, grypa A może atakować także zwierzęta, co zwiększa jej zdolność do mutacji i powodowania groźniejszych odmian choroby” – podkreśla w jednym z wpisów zamieszczonych w sieci.

Jak objawia się grypa typu A?

Grypa może dawać wiele różnych symptomów. Pierwsze niepokojące objawy zwykle pojawiają się po kilku dniach od zakażenia. Choroba zaczyna się nagle i może mieć gwałtowny przebieg. Towarzyszy jej zazwyczaj wysoka gorączka (powyżej 38 stopni Celsjusza), dreszcze, bóle mięśni i stawów, uczucie „łamania w kościach”, ból gardła, kaszel itp. U dzieci dodatkowo wystąpić mogą również takie dolegliwości jak na przykład nudności, wymioty, biegunka czy zapalenie ucha środkowego.

Jeśli zauważysz – u siebie lub bliskich – wymienione wyżej objawy, nie bagatelizuj wysyłanych przez organizm sygnałów i skonsultuj się z lekarzem. Nie należy zwlekać z wizytą u specjalisty zwłaszcza w sytuacji, gdy gorączka trwa dłużej niż 72 godziny lub nawraca po kilku dniach przerwy. Warto podkreślić, że na ciężki przebieg grypy narażone są zwłaszcza osoby z tak zwanych grup ryzyka. Chodzi o dzieci, seniorów, kobiety w ciąży oraz pacjentów z chorobami przewlekłymi i niedoborami odporności.

Dlaczego grypa typu A jest niebezpieczna?

Eksperci apelują, by nie traktować grypy jak zwykłego przeziębienia. To bardzo groźna jednostka chorobowa. Zwraca na to uwagę w swoim wpisie dr Maciej Walczak:

Jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ charakteryzuje się dużą zmiennością i może prowadzić do poważnych powikłań. Nawet po ustąpieniu gorączki i kaszlu organizm potrzebuje czasu na pełną regenerację – wyjaśnia specjalista.

W większości przypadków grypa przebiega bez większych komplikacji. Może jednak doprowadzić do rozwoju wielu powikłań, takich jak na przykład zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, zapalenie mięśnia sercowego i wsierdzia, a nawet niewydolność wielonarządową. Szczególnie narażone na wystąpienie powikłań są osoby z grup ryzyka.

Jak chronić się przed grypą?

W rozmowie z „Wprost” rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Marek Waszczewski podkreślił, że kluczową rolę w profilaktyce grypy oraz innych infekcji sezonowych odgrywają takie działania jak: regularna higiena rąk, unikanie zatłoczonych miejsc i kontaktu z chorymi, dbanie o skuteczną wentylację pomieszczeń czy zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu lub kichania. Dobrym rozwiązaniem jest również stosowanie masek w celu ochrony nosa i ust w zamkniętych, zatłoczonych pomieszczeniach.

Warto też pamiętać, że nadal można zaszczepić się przeciwko grypie. Dla pewnych grup osób, takich jak dzieci, seniorzy czy kobiety ciężarne, szczepienie to jest bezpłatne, a pozostali mogą nabyć szczepionkę z refundacją – zaznaczył Marek Waszczewski.

Szczepienia są wykonywane w aptekach oraz podmiotach leczniczych. Przed przyjęciem preparatu ochronnego przeprowadza się badanie kwalifikacyjne. W przypadku dzieci wykonuje je lekarz. Osoby dorosłe mogą być również zbadane przez innych specjalistów, na przykład pielęgniarkę, położną, higienistkę, dentystę, fitoterapeutę czy diagnostę laboratoryjnego. By przyjąć szczepienie, trzeba okazać receptę.

